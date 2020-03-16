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Ляшко рассказал, какие виды тест-систем для выявления коронавируса есть в Украине

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Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в Украине есть два вида тестов для диагностики коронавируса: тест- системы и экспресс- тесты.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода Слова".

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Также он добавил, что в Украину должны прибыть еще 50 тысяч тест-систем. Это не быстрые тесты, а тесты полимеразной цепной реакции.

По его словам, в каждом наборе этих тест-систем есть пакет на 200 исследований, то есть таким образом их хватит на миллион образцов. Он добавил, что именно этот вид диагностики проводится в лаборатории и занимает около 5 часов.

Также он отметил, что в Украине есть и экспресс-тесты, которые диагностируют коронавирус в течение 15-20 минут.

На сегодня мы обеспечены тест-системами. В достаточном количестве, или недостаточном, все будет зависеть от динамики развития коронавирусной болезни на территории нашей страны,
– заявил Виктор Ляшко.

По состоянию на 16 марта, в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и один летальный случай.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Лечение Виктор Ляшко Новости Здоровье
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