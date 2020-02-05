24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Любовь к кофе или чаю заложена генетически

45 Читати новину українською
Любовь к кофе заложена на генетическом уровне / unsplash.com

Кто-то не может представить утро без кофе, а для кого-то это чашка с горкой мутной водой, а вот чай – напиток наслаждения. Оказалось, на наши предпочтения влияют гены.

Японские ученые обнаружили, что на пищевые привычки людей, в частности на частоту потребления кофе, чая, алкоголя, мяса и молочных продуктов влияет генетика.

Читайте также: Назвали самый полезный вид кофе

Исследователи нашли 10 факторов питания, которые связаны с наследственной информацией. Чтобы выявить причину различных вкусовых предпочтений, ученые провели масштабное исследование. Опыты доказали, что существуют определенные генетические вариации связанные с восприятием вкуса.

Некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофеина, другие – горечи пропилтиоурацила или хинина, который входит в состав некоторых безалкогольных напитков, в частности, тоника.


Не вините себя, если любите кофе больше чем чай, или наоборот / Фото: Unsplash

Люди, которые генетически чувствительны к горечи кофеина, пьют больше кофе, чем другие. А люди, которые имеют большую чувствительность к горечи хинина, пьют меньше кофе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наше восприятие горьких вкусов, заложено нашей генетикой и влияет на предпочтения в отношении кофе, чая и алкоголя,
– подчеркнули ученые.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Что едят депутаты и сколько за это платят: Беленюк показал столовую Верховной Рады
сегодня
3316
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье исследования Здоровое питание Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6389
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 1968
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
3852
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 73587
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7565
Новости
Больше новостей
Залиште відгук