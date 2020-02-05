Любовь к кофе или чаю заложена генетически

Кто-то не может представить утро без кофе, а для кого-то это чашка с горкой мутной водой, а вот чай – напиток наслаждения. Оказалось, на наши предпочтения влияют гены.

Японские ученые обнаружили, что на пищевые привычки людей, в частности на частоту потребления кофе, чая, алкоголя, мяса и молочных продуктов влияет генетика.

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Исследователи нашли 10 факторов питания, которые связаны с наследственной информацией. Чтобы выявить причину различных вкусовых предпочтений, ученые провели масштабное исследование. Опыты доказали, что существуют определенные генетические вариации связанные с восприятием вкуса.

Некоторые из мутаций отвечают за чувствительность к горечи кофеина, другие – горечи пропилтиоурацила или хинина, который входит в состав некоторых безалкогольных напитков, в частности, тоника.



Не вините себя, если любите кофе больше чем чай, или наоборот / Фото: Unsplash

Люди, которые генетически чувствительны к горечи кофеина, пьют больше кофе, чем другие. А люди, которые имеют большую чувствительность к горечи хинина, пьют меньше кофе.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наше восприятие горьких вкусов, заложено нашей генетикой и влияет на предпочтения в отношении кофе, чая и алкоголя,

– подчеркнули ученые.