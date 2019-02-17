Люди заражают своих котов стрессом

Коты перенимают у своих хозяев психологические проблемы: стресс и тревожность.

Ученые из английского Университета Ноттингем Трент опросили более 3000 владельцев кошек в Великобритании. В анкете хозяева указывали данные как о своем самочувствии, так и о здоровье кота или кошки.

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Характер и настроение человека влияют на его взаимодействие с питомцем, и это отражается на психике животного. Подверженные невротизму люди чаще сообщали о том, что их коты болеют, проявляют агрессию или страх, у них также была избыточный или недостаточный вес.



Люди влияют на здоровье кошек

В свою очередь, уравновешенные хозяева указывали, что у их животных нормальный вес, и они не склонны к агрессивному или тревожному поведению.

В перспективе ученые должны сравнить показания владельцев с фактами о здоровье животных.

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