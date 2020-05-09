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Во Львове коронавирусом заболели 5 священников УГКЦ

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Собор Святого Иоанна Крестителя УГКЦ
Собор Святого Иоанна Крестителя УГКЦ / Фото из открытых источников

Четверо священников собора Святого Иоанна Крестителя Украинской греко-католической церкви во Львове заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщила пресс служба Львовской архиепархии УГКЦ.

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Инфицирование COVID-19 обнаружено у четверых священнослужителей прихода Собора Святого Иоанна Крестителя во Львове, а также у двух работников храма.

В издании отметили, что в помещении храма проведена дезинфекция согласно всем санитарным требованиям.

В пресс-службе не говорят, когда священники заразились и в каком состоянии они находятся.

Добавим, что на Львовщине подтверждено 660 случаев коронавируса, из них 18 человек умерли. Всего в Украине 14 710 больных.

Вспышка коронавируса и церковь: главные факты

  • Вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
  • В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, поэтому ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
  • На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Полиция уже начала расследование.
  • Город Почаев после пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
  • Из-за такого поведения людей и священнослужителей Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в течение 2 недель после Пасхи из-за несоблюдения Московским патриархатом в Украине правил карантина.

Коронавірус Симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости Львова Религия Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 УГКЦ Здоровье Здоровая жизнь
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