Львовянина, который вернулся из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Во Львове госпитализировали парня с подозрением на коронавирус. Львовянин, который учится в китайском университете, сегодня утром вернулся в Украину.

Об этом журналистам телеканала НТА сообщил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

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У парня – кашель, насморк и температура. Сейчас все материалы медики отправляют на анализ за границу.

Также устанавливают лиц, которые могли с ним контактировать в пути, чтобы проверить состояние их здоровья. Сейчас парень находится в специальном боксе в инфекционной больнице Львова.

Предварительно в Украине расследовали три случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, два из которых были подтверждены. Относительно третьего человека эпидемическое расследование продолжается.

Также 27 января в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Однако коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.

Главное о коронавирусе

По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек, количество инфицированных стремительно растет. Общее количество инфицированных по всему миру – более 2 тыс. человек.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.

Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змеи и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Коронавирус, который вспыхнул в Китае, вышел за пределы страны. Болезнь добралась до Таиланда, Японии, Гонконга, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Вьетнама, Франции, Малайзии, Австралии и США.