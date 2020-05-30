В июне 2020 года ожидаются две магнитные бури. Всплески солнечной активности придутся на 8 и 9 числа. Вероятно, что метеочувствительные люди их почувствуют.

Такими прогнозами поделились в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Когда ожидать магнитные бури в июне 2020 года

Магнитные бури в июне 2020 года будут беспокоить дважды.

Так, в первый летний месяц ожидаются одна сильная и одна средняя вспышки на Солнце:

8 июня – геомагнитная вспышка средней силы;

9 июня – сильная магнитная буря.

Как магнитные бури влияют на здоровье:

Но не все люди метеозависимы, впрочем иногда люди жалуются, что их плохое самочувствие совпадает с прогнозом магнитных бурь.

Метеозависимость и метеочувствительность – что это? Метеозависимость – это изменение состояния здоровья, которое происходит под влиянием природных факторов: температуры, влажности воздуха или атмосферного давления. Впрочем, следует отличать метеозависимость от метеочувствительности – это способность реагировать на изменения погоды через изменение самочувствия.

Следовательно, люди могут испытывать такие симптомы:​

Головная боль.

Раздражительность, перепады настроения.

Сонливость.

Снижение работоспособности или общая слабость.

Повышение артериального давления.

Боль в суставах.

Действительно ли есть влияние магнитных бурь на здоровье людей

Впрочем, следует понимать, что такое влияние не доказано ни медиками, ни учеными. Поэтому если вы часто чувствуете себя обессиленными, чувствуете боль – обратитесь к своему семейному врачу, проведите обследование организма и пройдите курс лечения. Не стоит обвинять в своем плохом самочувствии погоду или магнитные бури.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может возникнуть не из-за магнитных бурь, а свидетельствовать о других серьезных заболеваниях.