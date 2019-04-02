Календарь магнитных бурь на апрель

171 Читати новину українською
Магнитные бури в апреле 2019: даты магнитных бурь
Магнитные бури в апреле / pixabay.com

Сильнейшие магнитные бури в Украине ожидаются 1, 7, 18, 12 и 20 апреля. Эксперты отмечают, что в этом месяце будет от 2 до 4 сильных магнитных бурь.

В апреле солнечная активность будет не очень интенсивной, поэтому магнитных бурь будет не так много, как в прошлом месяце. Март был очень насыщен возмущениями магнитного сферы.

Читайте также: Возможно ли улучшить иммунитет

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это колебания в магнитном поле Земли, которые происходят под влиянием солнечной активности, а именно солнечного ветра и вспышек на Солнце.

Во время мощных солнечных вспышек происходит огромный выброс положительно заряженных частиц, которые распространяются по всему космическому пространству. Они могут достигать Земли.

Когда будут магнитные бури в апреле

Согласно прогнозу, 12 апреля ожидается магнитное возбуждение близкое по силе к магнитной буре первого уровня. 1, 7, 18 и 20 апреля будут незначительные колебания. Но прогноз составлен только до 29 апреля.

Сонячне сяйво – прояв магнітних бур
Солнечное сияние – проявление магнитных бурь

Влияют ли магнитные бури на людей

О влиянии магнитных бурь на людей идут споры, сторонники считают, что они вливают на сердце и сосуды. А также на состояние нервной системы, вызывая развитие тревожных состояний.

 
Метеозависимость – что это?
Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

По их словам, избавиться метеочувствительности помогут физические нагрузки. Также нужно следить за питанием и принимать контрастный душ.

Но в последних исследованиях ученые не увидели взаимосвязи между плохим самочувствием людей и активностью солнца. Относительно риска инсультов в этот период, то есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако ее нужно изучать более подробно.

Поэтому рекомендуем проследить действительно ли на вас влияет солнечная актичнисть, или это симптомы других заболеваний, которые можно диагностировать и вылечить.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы
сегодня
38464
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Магнитные бури
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
сегодня 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 5447
Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
1 апреля 21:41 Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
Олександр Бевза 8187
Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
31 марта 17:41 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
Олександр Бевза 3424
Как уберечь психическое здоровье во время выборов
31 марта 10:30 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
Олександр Бевза 435
Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
28 марта 21:41 Как выявить рак на ранних стадиях: календарь обследований
671
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук