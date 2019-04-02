Календарь магнитных бурь на апрель

Сильнейшие магнитные бури в Украине ожидаются 1, 7, 18, 12 и 20 апреля. Эксперты отмечают, что в этом месяце будет от 2 до 4 сильных магнитных бурь.

В апреле солнечная активность будет не очень интенсивной, поэтому магнитных бурь будет не так много, как в прошлом месяце. Март был очень насыщен возмущениями магнитного сферы.

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Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это колебания в магнитном поле Земли, которые происходят под влиянием солнечной активности, а именно солнечного ветра и вспышек на Солнце.

Во время мощных солнечных вспышек происходит огромный выброс положительно заряженных частиц, которые распространяются по всему космическому пространству. Они могут достигать Земли.

Когда будут магнитные бури в апреле

Согласно прогнозу, 12 апреля ожидается магнитное возбуждение близкое по силе к магнитной буре первого уровня. 1, 7, 18 и 20 апреля будут незначительные колебания. Но прогноз составлен только до 29 апреля.



Солнечное сияние – проявление магнитных бурь

Влияют ли магнитные бури на людей

О влиянии магнитных бурь на людей идут споры, сторонники считают, что они вливают на сердце и сосуды. А также на состояние нервной системы, вызывая развитие тревожных состояний.

Метеозависимость – что это? Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха.

По их словам, избавиться метеочувствительности помогут физические нагрузки. Также нужно следить за питанием и принимать контрастный душ.

Но в последних исследованиях ученые не увидели взаимосвязи между плохим самочувствием людей и активностью солнца. Относительно риска инсультов в этот период, то есть связь между ними и геомагнитными бурями, однако ее нужно изучать более подробно.

Поэтому рекомендуем проследить действительно ли на вас влияет солнечная актичнисть, или это симптомы других заболеваний, которые можно диагностировать и вылечить.

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