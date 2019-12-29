Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать

Между 2019 и 2020 годами Солнце переживает период солнечного минимума, из-за чего риск сильных солнечных бурь в 2020 году растет.

Каждые 11-12 лет Солнце входит в фазу солнечного максимума. Переход к этой фазе характеризуется меньшим количеством солнечных вспышек и солнечных пятен, вспыхивающих на поверхности Солнца. Но это не означает, что активность сердца солнечной системы стихает или ослабевает.

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Ожидать ли магнитные бури в январе 2020 года

В связи с солнечным минимумом, магнитных бурь в январе 2020 года не будет. Только 14 и 15 января прогнозируют небольшую активность, которая не дотягивает до уровня G1, то есть до магнитной бури самого слабого уровня.



Прогноз солнечной активности на январь 2020 года / LPI Solar X-ray Astronomy Laboratory

Как влияют магнитные бури на здоровье человека

Хотя некоторые люди жалуются на плохое самочувствие во время магнитных бурь, никакие исследования пока не подтвердили связь между состоянием здоровья человека и солнечной активностью.

Если электромагнитная активность достигает Земли, то взаимодействует с магнитным полюсом нашей планеты, благодаря чему рождается такое прекрасное явление, как полярное сияние. На это действо каждый сезон съезжаются толпы туристов и сомнительно, что у каждого из них каждый раз болит голова. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие звезды Солнца, поэтому то, что его может испытать человек – маловероятно.

Во время одного исследования специалисты проанализировали 63 миллиона твитов, в которых пользователи жаловались на мигрень или головную боль и провели параллель с графиком солнечной активности. Период активности сообщений и график солнечной активности абсолютно не совпадали.

Редакция Здоровье 24 советует следить за своим здоровьем, ведь головная боль может быть не влиянием магнитных бурь, а симптомом других заболеваний.

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