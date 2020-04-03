Защитит ли маска от коронавируса и какую выбрать

Из-за распространения по миру коронавируса COVID-19 люди массово начали скупать маски в аптеках. Как известно, есть немало видов масок с разным уровнем защиты. Защитят ли они от пандемии – читайте дальше.

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Так, многие украинцы сделали себе большие запасы масок, считая, что это защитит их от коронавируса. Однако не всегда это так. Предлагаем разобраться, для чего нужны маски и респираторы, как сделать защиту более действенной, кому необходимо их носить и где.

Какие существуют виды личной защиты?

Есть несколько видов личной защиты: одноразовые и респираторные маски.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ношение медицинских масок при низком риске заражения в борьбе с острыми респираторными заболеваниями. Если риск заражения высок – выбирайте респираторы.

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Что известно про респираторы?

Респираторные маски имеют высокую степень защиты, однако респиратор не защитит тех, кто не умеет им правильно пользоваться.

Больше всего шансов избежать заражения коронавирусом – использовать респираторы уровней N95 и FFP2. Именно такие должны носить врачи.

Почему нельзя носить тканевые маски для защиты от коронавируса?

В советах, которые ВОЗ опубликовала в контексте вспышки COVID-19, говорится, что тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски ни в коем случае не рекомендуются для использования.

Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун также это подтвердила, ведь маски, которые сейчас шьют из ткани, пропускают капли и вирус и не являются блокирующими.



Существуют одноразовые и многоразовые маски / Getty Images

Кому нужно носить маски?

Здоровым людям маски постоянно носить не нужно! Из-за массовой скупки масок часто их не могут купить те люди, кому это действительно необходимо.

Кто должен носить маски и респираторы:

Медработники, чтобы защититься от инфицированных пациентов,

Больные, чтобы не заражать других,

Лица, работающие в местах скопления людей (продавцы в магазинах, например), или ухаживающие за больными,

Всем в местах скопления людей и в больницах.

В Минздраве много раз подчеркивали, что маску надо носить не для самозащиты, а для того, что защитить других людей от вас, то есть сдержать возбудитель вируса.



Здоровым людям маски носить не обязательно / Getty Images

По словам эпидемиолога Аллы Мироненко в интервью 24 каналу, на улице ношение маски нецелесообразно, потому что человек не может заболеть от свежего воздуха.

"Возбудитель вируса есть там, где больной, возле него, возможно, и на поверхностях, возможно частицы в воздухе... То есть человек, когда он в магазине, или в аптеке, должен надеть маску, а на улице это не обязательно", – сообщает врач.

Как правильно использовать маски?

Предлагаем вспомнить, как в наших реалиях придерживаются советов по ношению вещей для личной защиты. Видели ли вы, заходя в магазин, кассира со спущенной маской, или с такой, которая даже нос не прикрывает? Или в общественном транспорте людей, которые суют пальцы под маску и поправляют ее? Или тех лиц, которые, скажем, одноразовую маску носят не два часа, а целый день и хранят ее в кармане верхней одежды, вместо утилизации?

Ульяна Супрун сказала, что многие воспринимают маску как какой-то талисман или оберег, будто "я имею маску, то не заболею", однако это не так.

Маски эффективны только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом", говорят в ВОЗ.



При ношении масок надо помнить о гигиене рук / Getty Images

Советы о правильном использовании масок (рекомендации ВОЗ):

одевайте маску осторожно, чтобы прикрыть рот и нос и надежно завязать, чтобы минимизировать зазоры между лицом и маской;

чтобы снять маску – не касайтесь ее спереди, а снимите шнурок сзади;

после снятия или каждый раз, когда вы непреднамеренно прикоснетесь к употребляемой маске, помойте руки;

замените маску на новую чистую, как только она станет влажной;

не используйте повторно использованные одноразовые маски, утилизируйте их сразу после снятия;

В ВОЗ сняли видео, как правильно одевать маску на лицо: смотрите ролик

Как сделать маску самостоятельно?

Из-за панических настроений, которые распространяются среди людей, некоторые пытаются заработать деньги. Особенно это можно увидеть в интернете, когда публикуют сообщения о продаже "масок от коронавируса" (несмотря на то, что это обычный респиратор, или такая маска, которая совершенно не защитит от вируса) за космические деньги.

Эффективна ли для защиты домашняя маска?

Будет ли эффективной сделанная маска в домашних условиях? Предлагаем рассмотреть статью, которую опубликовал Национальный центр биотехнологической информации (NCBI).

В исследовании ученые рассмотрели, может ли домашняя маска быть альтернативой тех, которые продают в аптеках. Добровольцы сделали самостоятельно маски из хлопковых футболок, а затем их проверили на пригодность. В результате домашние маски действительно защищают, однако они в 3 раза менее эффективны, чем хирургические маски.

Как сделать маску из лоскутка ткани и двух резинок: смотрите видео

В заключении говорится о том, что лучше уж применять домашние маски для предотвращения передачи капель от зараженных людей, чем ничего.

В сети есть немало советов, как сделать самостоятельно маску из ткани или марли. Тканевые являются многоразовыми. К примеру, после ношения вы можете постирать в обычной воде с стиральным порошком, прогладить на максимально высокой температуре и снова использовать.

Добавим, что домашняя маска эффективна в течение 1-3 час. Многие дизайнеры решили на "волне" распространения коронавируса сделать яркие маски с украшениями и тому подобное. Однако подчеркиваем, что маска – это не модный "хайп" и необходимо придерживаться всех советов для защиты себя, своих близких и людей вокруг!



Домашние маски являются в 3 раза менее эффективными, чем хирургические / Getty Images

Проект создан при поддержке МХП.