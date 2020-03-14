Медицинская реформа: кто и почему пытается ее отменить

В Верховной Раде пытаются сорвать второй этап медицинской реформы. Он предусматривает новую схему финансирования узкопрофильных специальностей и стационара. То есть пациент сможет свободно выбирать врача и медучреждение.

Наразі лікарні отримують фінансування від держави не на лікування конкретних випадків, а на утримання ліжок у приміщенні. Медреформа має змінити цей механізм. З 1 квітня 2020 року пацієнт вільно обиратиме лікаря та медичний заклад. За послуги лікарні має платити Національна служба здоров'я.

Цікаво Медичну реформу ніхто не скасовує і не відтерміновує, – Радуцький

Проте нардепи фракції Медведчука намагаються зірвати реформу. А на засідання профільного комітету Верховної Ради, де розглядали законопроєкт фракції "За життя" про скасування медичної реформи, прийшов новий очільник МОЗ Ілля Ємець.



Очільник МОЗ Ілля Ємець / Фото fastivnews.city

Ілля Ємець: що відомо про нового очільника МОЗ? Ілля Ємець вже вдруге очолив Міністерство охорони здоров'я, вперше він обіймав цю посаду за часів правління Януковича.



Володимир Зеленський призначив Іллю Ємця до складу робочої групи 21 лютого. Вона має проаналізувати хід реформи української медицини, яку впроваджувала Уляна Супрун.



Уряд підтримав кандидатуру Іллі Ємця на пост очільника Міністерства охорони здоров'я 4 березня 2020 року.

Попри тиск колишніх регіоналів, комітет зберігає медреформу. Фінансування отримають усі лікарні, навіть ті, що не відповідають вимогам. А малопотужним лікарням Нацслужба здоров'я дала час, щоб придбати обладнання та розщв'язати кадрові питання. Загалом є 200 таких лікарень.

Там треба 4 хірурги, а в лікарні є 2. Якщо НСЗУ їх не законтрактує, то ми прийдемо до того, що ця лікарня не зможе отримувати гроші. Тому й продовжили термін до кінця року, щоб лікарні виправили ситуацію,

– зазначив голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Самі ж лікарі переживають, що медреформа може не розпочатися вчасно. Демотивують працівників і заробітні плати.

Переваги реформи