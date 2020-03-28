Медработникам, которые будут работать с больными COVID-19, организуют питание

В медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь при COVID-19, будет организовано питание медикам и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Все медработники, которые привлечены к борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине и которые постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием,

– отметили в Минздраве.

Также в учреждениях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией, оборудуют комнаты отдыха для работников полиции.

Работа украинских врачей в условиях эпидемии

В Украине до 3 апреля действует карантин, в условиях которого большинство населения, за исключением, в частности, медиков призывают оставаться дома. Сами же медики запустили флешмоб: "Мы остаемся здесь для вас – пожалуйста, оставайтесь дома для нас".

В украинской власти уже пообещали тем врачам, которые непосредственно будут работать с больными коронавирусом, премии в размере 200% от зарплаты, а из-за проблемы с общественным транспортом во Львове и Киеве медиков бесплатно будет возить такси.

Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.

23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, которые занимаются лечением коронавирусной болезни COVID-19.

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