Емец блокировал медзакупки для борьбы с коронавирусом: детали скандала

Экс-глава Минздрава Илья Емец блокировал поставки медоборудования в Украину, таким образом требуя назначения на должность заместителя директора госпредприятия своего человека.

Об этом говорится в расследовании Радио Свобода Ужасы закупок: в Украине потеряли недели в реагировании на коронавирус.

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Государственное предприятие Медицинские закупки Украины, которое в середине марта должно было приобрести необходимое для страны медоборудование, столкнулось с сопротивлением тогдашнего главы Министерства здравоохранения Ильи Емца – он требовал от директора медзакупок Арсена Жумадилова назначить на должность своего заместителя рекомендованного им человека.

Об этом рассказал сам Жумадилов в обращении к Емцу.

Арсен Жумадилов “Требования назначить "доверенное лицо" на должность заместителя, блокирования работы ГП (и, соответственно, запуска закупок) является ничем иным, как злоупотреблением властными полномочиями, что в сложившейся ситуации является не просто проблемой, а реальной опасностью для людей”.

Емец требовал назначения Владимира Гришковца, который в 2019 году был осужден за ряд краж в супермаркете в Житомире.

Согласно выписке из Богунского районного суда, Гришковец украл: 4 банки трески, сыр Холланд и President, печенье и шоколад Milka, крышку для сковороды Tefal, красную икру Шаланда, вяленое мясо и батончик Snickers.

Хронология скандала

13 марта директор Медицинских закупок Арсен Жумадилов пытался подписать в Министерстве здравоохранения три документа, в частности финансовый план на 2020 год, которые бы дали возможность начать закупать медоборудование, однако Илья Емец поставил ему незаконное условие.

По словам Жумадилова, после отказа принять на должность своего заместителя "доверенное лицо", Емец сказал ему: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому".

Гришковец в свою очередь заявил, что не хотел занять эту должность, и не смог объяснить, почему пришел 13 марта в Министерство, где его представили Жумадилову.

Я никуда не подавал свои документы и никуда не отправлял свое резюме. И не знаю, почему меня предложили (на эту должность),

– заявил Гришковец.

Ситуация получила развитие в виде угроз про грядущие негативные "последствия" со стороны Емца, сообщил Жумадилов. 19 марта экс-министр подал в полицию заявление, обвинив его в финансовых преступлениях, рассказал директор медзакупок изданию.