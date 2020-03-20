Мертвым деньги не нужны, – Геращенко сказал, когда введут чрезвычайную ситуацию по всей Украине

Украинские власти готовы ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев. Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине стремительно набирает обороты.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

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Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек,

– предупредил Геращенко.

Геращенко также призвал всех предпринимателей, которые протестуют против жестких мер карантина, опомниться и сохранить жизни своих соотечественников.

Внимание! Коронавирус стремительно распространяется по территории Украины. Вечером 20 марта в Черновицкой области зафиксировали еще 10 новых случаев заболевания Covid-19. Таким образом в Украине уже 40 случаев заражения.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика МВД