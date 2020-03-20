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Мертвым деньги не нужны, – Геращенко сказал, когда введут чрезвычайную ситуацию по всей Украине

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Украинские власти готовы ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей Украины, если коронавирус будет забирать сотни, или тысячи жизней украинцев. Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине стремительно набирает обороты.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он отметил, что мир стоит на пороге глобальной пандемии, которую можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 – 1919 годах.

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Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50-60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500-600 тысяч человек,
– предупредил Геращенко.

Геращенко также призвал всех предпринимателей, которые протестуют против жестких мер карантина, опомниться и сохранить жизни своих соотечественников.

Внимание! Коронавирус стремительно распространяется по территории Украины. Вечером 20 марта в Черновицкой области зафиксировали еще 10 новых случаев заболевания Covid-19. Таким образом в Украине уже 40 случаев заражения.

Что такое режим чрезвычайной ситуации?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.

надзвичайна ситуація
Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика МВД

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Автор: Эмал Наби
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Новости Здоровье Министерство внутренних дел Антон Геращенко Чрезвычайное положение Чрезвычайное происшествие
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