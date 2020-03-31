Между регионами равномерно распределят тесты для ПЦР-тестирования коронавируса
В Украину доставили 1000 коробок с тестами, которых хватит на 100 тысяч тестирований. Это первая партия и она уже распределяется между регионами.
Первую партию тестов доставили самолетом из Южной Кореи, впоследствии прибудет еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты, сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
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Зато в лаборатории направят 12 быстрых машин для проведения тестирований.
Также украинское предприятие изготовило 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысяч защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования. 31 марта их начнут отправлять в регионы в инфекционные больницы и работникам скорой помощи.
Респираторы, перчатки, затратное оборудование ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам,
– заявил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
Украинская власть рассматривает возможность закупки специальных входных рамок с неспиртовим дезинфектором. Их планируют установить в местах с большим скоплением людей.
По состоянию на 31 марта, в Украине зарегистрировано 549 случаев коронавирусной инфекции и 13 смертей. 8 человек выздоровели – их уже выписали из больницы.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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