Почему возникает мигрень

Лечение мигрени нужно начинать с выявления триггеров – факторов, которые могут спровоцировать приступ.

Мигрень могут вызвать психофизиологические факторы: стресс, волнение, тревога, чрезмерная нагрузка, физическая или психическая усталость, нагрузки мышц шеи, подъем грузов, выходные, отпуск, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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Также причиной мигрени может быть недосыпание или избыточный сон, смена часовых поясов.

Экзогенные факторы: изменение погоды, яркий свет, шум, длительный просмотр телевизора, сильные запахи, курение, горячая ванна.

Гормональные и соматические факторы: менструация, повышение давления, оральные контрацептивы и другие лекарственные препараты, боль в области лица.

Мигрень – симптомы Пульсация и боль с одной стороны головы;

бессонница и другие нарушения сна;

головокружение;

болевые ощущения позади шеи, а затем – ближе к голове;

слезотечение и заложенность носа, являются предвестниками мигрени;

боль в глазах или в области за ними;

нередко возникает рвота и тошнота;

похмельный синдром после мигрени – слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.

Диетические факторы: недостаточное/нерегулярное питание, шоколад, цитрусовые, сыр, красное вино и другой алкоголь, орехи, бананы, лук, уксус, бобы, соленые, копченые, маринованные и консервированные продукты, авокадо, помидоры, яйца, колбаса и сосиски, йогурт, сметана, кофе, ягоды и фрукты, газированная вода, хлеб, очень соленая или очень сладкая пища.

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