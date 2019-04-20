Почему возникает мигрень

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Мигрень: симптомы и причины возникновения
Причины мигрени и симптомы / pixabay.com

Лечение мигрени нужно начинать с выявления триггеров – факторов, которые могут спровоцировать приступ.

Мигрень могут вызвать психофизиологические факторы: стресс, волнение, тревога, чрезмерная нагрузка, физическая или психическая усталость, нагрузки мышц шеи, подъем грузов, выходные, отпуск, рассказала врач-невролог Елена Гайворонская.

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Также причиной мигрени может быть недосыпание или избыточный сон, смена часовых поясов.

Экзогенные факторы: изменение погоды, яркий свет, шум, длительный просмотр телевизора, сильные запахи, курение, горячая ванна.

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Гормональные и соматические факторы: менструация, повышение давления, оральные контрацептивы и другие лекарственные препараты, боль в области лица.

 
Мигрень – симптомы

Пульсация и боль с одной стороны головы;
бессонница и другие нарушения сна;
головокружение;
болевые ощущения позади шеи, а затем – ближе к голове;
слезотечение и заложенность носа, являются предвестниками мигрени;
боль в глазах или в области за ними;
нередко возникает рвота и тошнота;
похмельный синдром после мигрени слабость, головокружение в голове, неспособность концентрировать внимание.

Диетические факторы: недостаточное/нерегулярное питание, шоколад, цитрусовые, сыр, красное вино и другой алкоголь, орехи, бананы, лук, уксус, бобы, соленые, копченые, маринованные и консервированные продукты, авокадо, помидоры, яйца, колбаса и сосиски, йогурт, сметана, кофе, ягоды и фрукты, газированная вода, хлеб, очень соленая или очень сладкая пища.

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Теги: Здоровье Лечение
Источник: Здоров'я 24
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