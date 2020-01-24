Микрофлора кишечника может рассказать о продолжительности жизни

Ученые все чаще отмечают роль микробиома кишечника в регулировании самочувствия, здоровья и, в частности, развития многих заболеваний.

Теперь специалисты заявили о возможности вычисления продолжительности жизни человека на основе анализа микробиома кишечника, пишет Science Magazine.

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Микробиом и болезни

Исследователи провели метаанализ 47 работ, которые оценивают связь коллективного генома кишечных микроорганизмов с 13 распространенными заболеваниями. Среди них были такие болезни, как шизофрения, гипертония и астма. Считают, что на риск их возникновения влияют как генетические, так и внешние факторы. Кроме того, в анализ включили 24 исследования, которые изучали влияние наследственных факторов на те же заболевания.

Исследователи установили, что "генетическая подпись" микроорганизмов предполагает наличие у человека ряда заболеваний на 20% лучше, чем гены человека.



Состояние микрофлоры человека может рассказать о наличии заболеваний / Фото: Unsplash

В случаях некоторых болезней, например колоректального рака, это значение достигало 50%. Только диабет первого типа лучше диагностировали с помощью генетического кода человека, а не по состоянию микробиома.

Вероятно, такой эффект связан с тем, что состав микроорганизмов кишечника, в отличие от генов, хорошо изображает образ жизни человека.

Результаты работы считаются предварительными. Ее авторы надеются, что в будущем комбинация генетического анализа и "генетической подписи" позволит выявить ключевые маркеры многих заболеваний и повысить эффективность их лечения.

Микробиом и долголетие

Кроме того, ученые изучили связь между микробиомой и ожидаемой продолжительностью жизни. Для этого они проанализировали тысячи образцов стула, которые были предоставлены финскими добровольцами в 2002 году.

Наличие в кале большого количества бактерий из семейства Enterobacteriaceae, что включает возбудителя сальмонеллеза Salmonella и кишечную палочку Escherichia coli, с 15-процентной вероятностью приводит к смерти в течение следующих 15 лет,

– резюмировали ученые.

Оба исследования не объясняют, как бактерии и другие кишечные микроорганизмы влияют на развитие болезней и риск смерти. Возможно, они непосредственно вызывают их из-за воспаления и нарушения работы иммунной системы. Столь же логичным является и вариант, что они просто показывают негативные изменения, происходящие в организме.

Ученые намерены и дальше исследовать связь микробиома и здоровья и надеются разработать новые диагностические тесты и методы терапии.