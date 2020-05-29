Минздрав просит людей страше 60 лет не выходить на работу
Министерство здравоохранения Украины не рекомендует лицам за 60 выходить на работу. Кроме работников критической инфраструктуры и органов власти.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
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По его словам, в постановлении правительства №391 четко определено, кто подлежит обязательной самоизоляции, в том числе и люди из группы риска – старше 60 лет.
Он подчеркнул, что все другие люди, в частности пенсионного возраста, должны находиться на самоизоляции.
Насколько это законно
Право на труд, которое включает возможность зарабатывать себе на жизнь, может быть ограничено в условиях введения режима чрезвычайного положения. В Украине его не вводили, поэтому те, кто достиг 60 лет, имеют такое же право работать, как и остальные украинцы, в том случае, когда у них не выявлен COVID-19.
Поэтому такие просьбы являются дискриминационными и могут вызывать много побочных последствий. Старших людей могут начать увольнять или отправлять в отпуска за свой счет.
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