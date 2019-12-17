Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством

С ноября команду Министерства здравоохранения начали покидать не только люди, которые стояли у истоков медицинской реформы, но и новые лица. Все они оставили свои должности из-за расходящихся ценностей с новым руководством.

25 ноября из Министерства здравоохранения в отставку ушел первый человек – руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко. Его увольнение вызвало массу негодования и вслед за ним стали уходить и другие работники Минздрава. Кто еще покинул Министерство – читайте в материале Здоровья 24.

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Петренко заявил, что он и новая команда Минздрава имеют разные фундаментальные ценности. По словам бывшего главы НСЗУ, это мешает ему работать.

Отсутствие одинакового понимания цели, сложности процессов, совместной ответственности и постоянный поиск простых решений в сложных вопросах не помогает находить общий язык и постоянно становится камнем преткновения,

– рассказал глава НСЗУ.

Петренко решил дать новой политической команде возможность внедрять реформу иначе, чем он это делал ежедневно. На увольнение Петренко отреагировала и бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун, назвав это плохим сигналом для трансформации системы здравоохранения.

Вслед за Петренко о своей отставке заявила Ирина Литовченко. Кроме того, она рассказала, что Министерство покинет большинство директората Минздрава.

6 декабря Ирина Литовченко заявила о том, что добровольно увольняется с должности Главы директората стратегического планирования и евроинтеграции. По состоянию на 9 декабря из директората медицинских услуг единогласно ушла группа электронной медицины. В eHealth осталась только одна девушка, которая впоследствии перейдет в другое ведомство. А из директората общественного здоровья в то время ушли уже два руководителя экспертных групп.



Кто ушел из Министерства здравоохранения / moz.gov.ua

Еще ушла руководительница экспертной группы вторичной и третичной помощи, которая должна была в апреле запускать реформу. По словам Литовченко, все эти работники ушли из-за несовпадения ценностей с новым руководством, а также из-за того, что в Минздраве стало невозможно работать. Литовченко считает, что впоследствии министерство покинут около половины людей.

Заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственном кресле – это было бы досадным самоубийством,

– рассказала Ирина Литовченко.

16 декабря Генеральный директор Центра общественного здравоохранения Украины Владимир Курпита рассказал, что глава Минздрава Зоряна Скалецкая уже приняла его заявление об увольнении. Курпита поделился, что с ним до сих пор не обсуждали, какую роль будет играть Центр общественного здоровья. Между тем ему показалось ложным двойное утверждение Минздрава относительно создания сети учреждений по контролю развития региональных центров общественного здоровья.

Мне кажется, что эта двойная трактовка – ложная. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы,

– заявил Владимир Курпита.

17 декабря Младена Качурец показала свое заявление об увольнении. По ее словам, она хочет работать над воплощением идей для трансформации системы, но не в этом составе Минздрава.

Качурец добавила, что согласилась стать заместителем Министра здравоохранения, потому что думала, что новое политическое руководство продолжит трансформацию системы здравоохранения. Однако уже с первых дней после назначения она поняла, что "о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет".

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