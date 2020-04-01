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Минздрав не собирается проводить массовое тестирование населения на коронавирус

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Ляшко рассказал, нужно ли массовое тестирование / Mind.ua

В Минздраве считают нецелесообразным вводить массовое экспресс-тестирование на COVID-19. Тестировать следует только тех, у кого есть подозрение на коронавирус, или если такая необходимость есть по мнению семейного врача.

В Украине используют опыт Испании и Италии, который показывает, что массовое тестирование медицинских работников создает обманчивое чувство безопасности. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Киеве.

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Тестирование медицинских работников и людей, работающих в жизненно важных сферах требуется при наличии подозрения или в других обстоятельствах, которые определяет лечащий врач. Например, когда проводит расследование вспышки инфекционных болезней,
– пояснил Ляшко.

К слову, другой подход к тестированию в Германии. С начала вспышки коронавируса в стране тщательно отслеживали всю цепь распространения болезни, информирует The Washington Post. Именно массовое экспресс-тестирование позволило немцам удержать низкий уровень смертности от коронавируса: 775 погибших при более 70 тысячах больных.

Отметим, что во Львове от 30 марта проверяют на коронавирус с помощью экспресс-тестов:

  • водителей автобусов, троллейбусов и трамваев;
  • тех, кто работает в месте, которое предлагает очень дешевое временное жилье;
  • социальных работников, которые ходят к людям, которые дома;
  • медицинских работников;
  • тех людей, которые обслуживают жизнь города – дворники, водители и др.

По состоянию на 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев заболевания коронавирусом, 17 из них – летальные, 10 человек выздоровели.

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Автор: Ирина Пундор
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Львова Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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