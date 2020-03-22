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Минздрав просит ввести чрезвычайное положение в Украине

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Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения. В ведомстве заявили, что если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

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Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было,
– отметил Илья Емец.

Министр также заявил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

По состоянию на 22 марта подтвердили 47 случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине уже 3 смертельных случая от коронавируса. Однако в Черновцах вылечили первого больного.

Главное о распространении коронавируса в Украине

  • 22 марта зафиксировали еще 26 случаев заболевания Covid-19. Таким образом общее количество случаев увеличилось до 73. 22 человека находятся в тяжелом состоянии.
  • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Предварительно, он продлится до 3 апреля.
  • С 16 марта 2020 года закрыты границы для иностранцев, а с 18 марта запрещены железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
  • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

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Как уберечься от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Снег, метели и шквалы ветра: в Украине ждать непогоду
22 марта
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Здоровье Здоровье Илья Емец Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Чрезвычайное положение в Украине 2020 Медицина
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