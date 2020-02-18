Минздрав рассматривает 4 места для эвакуации людей из Уханя

При этом глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая призвала СМИ не распространять непроверенную информацию и не сеять панику.

Сейчас Минздрав приготовил 4 места для эвакуации людей из Уханя, об этом Зоряна Скалецкая сообщила во время брифинга в Борисполе.

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По словам министра, с местом окончательно определятся тогда, когда будет известно точное количество человек, которые сядут на самолет.

Место является безопасным как и для тех граждан, которые будут эвакуированы и размещены в изоляции, так и для всех украинцев, которые находятся в Украине сейчас. Все меры безопасности согласованы и соответствуют международным стандартам и международной практике,

– заявила Зоряна Скалецкая.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя состоится 19 февраля, однако Минздрав еще не рассказал, где именно граждане отбудут 14-дневный карантин. Зато глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Владимир Зеленский уверяют, что Украина полностью готова к эвакуации.

Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые средства и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан. Во время посадки на самолет у пассажиров измеряют температуру. Если же она будет больше 37, 2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены. Кроме того, несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, который занимался обслуживанием пассажиров.

Что касается больницы – она будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, сжигание или обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.



Правда и мифы про коронавирус / 24 канал



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