Минздрав Украины обновил протокол лечения больных COVID-19: разрешили еще один препарат

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в Украине обновили протокол лечения больных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в фейсбуке.

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Степанов считает, что новый протокол позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в основу изменений легли новые данные исследователей из Японии, Австрии и других стран, приобщенных к клиническим исследованиям.

При необходимости, впоследствии в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения,

– говорится в сообщении.

Что изменилось в протоколе лечения пациентов с COVID-19:

Алгоритм применения лекарственных средств стал четче;

Появилась возможность применять лекарственное средство Фавипиравир ;

; Информация о дозировке препаратов стала более детальной;

Усовершенствовали алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

Обновили противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийского наставления (рекомендации по лечению больных COVID-19).

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