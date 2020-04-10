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Минздрав Украины обновил протокол лечения больных COVID-19: разрешили еще один препарат

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В Минздраве обновили протокол лечения коронавируса / Иллюстративное фото

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что в Украине обновили протокол лечения больных коронавирусом пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в фейсбуке.

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Степанов считает, что новый протокол позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в основу изменений легли новые данные исследователей из Японии, Австрии и других стран, приобщенных к клиническим исследованиям.

При необходимости, впоследствии в протокол могут быть внесены дополнительные изменения для более эффективного лечения,
– говорится в сообщении.

Что изменилось в протоколе лечения пациентов с COVID-19:

  • Алгоритм применения лекарственных средств стал четче;
  • Появилась возможность применять лекарственное средство Фавипиравир;
  • Информация о дозировке препаратов стала более детальной;
  • Усовершенствовали алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;
  • Обновили противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийского наставления (рекомендации по лечению больных COVID-19).

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Максим Степанов Лекарства Коронавирус COVID-19
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