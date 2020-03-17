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Минздрав: В Украине четыре человека заразились коронавирусом в пределах страны

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В Украине четыре человека заразились Covid-19 непосредственно в пределах страны – не выезжая за границу.

Об этом заявил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко во время внеочередного заседания Верховной Рады.

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По словам Ляшко, отныне Минздрав Украины меняет алгоритм выявления и диагностики инфицированных коронавирусом.

К сожалению, у нас в Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. Из них 4 случая связаны с внутригосударственной передачей данного вируса на территории нашей страны,
– заявил Виктор Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль добавил, что также есть не единичные случаи инфицирования коронавирусом украинцев за рубежом, учитывая случай заболевания работника консульства. Шмыгаль уточнил, что сейчас он проходит курс лечения.

По состоянию на 16 марта в Украине официально подтвердили 7 случаев заражения Covid-19 и один летальный случай.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Главные новости 16 марта: смерть украинки с подозрением на Covid-19 и жесткие ограничения
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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Денис Шмыгаль Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Новости Здоровье Здоровье Лечение
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