Что такое миомы и когда их следует оперировать

Миома матки – это доброкачественное новообразование мышечного слоя матки. Развитие миомы, как правило, происходит медленно.

Мышечная клетка матки под действием определенных факторов начинает многократное деление, создающее узел в матке – миому. Когда миоматозные узлы разрастаются, это приводит к увеличению размеров матки как при беременности.

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Миома является предраковым состоянием, диагноз нисколько не повышает риск развития онкологических заболеваний репродуктивной системы.

Что сигнализирует о наличии миомы матки

Миома матки – симптомы Обильные, нередко длительные менструации, которые приводят к анемии (оценить это можно при сдаче анализов). Боли внизу живота. Частое мочеиспускание, вызванное давлением на мочевой пузырь, реже – на прямую кишку. Увеличение размеров живота.

Классификация миомы происходит по месту расположения миомного узла

Интерстициальная (внутримышечная, интрамуральная). Является самым распространенным видом патологии, может быть диагностирована на ранней стадии развития. Лечение интерстициальной миомы тела матки проводится консервативным или оперативным методом.

Субмукозная (подслизистая). Образование формируется под слизистой оболочкой.

Субсерозная (подбрюшинная). Такая миома располагается в непосредственной близости к листку брюшины, который покрывает матку. Причинами субсерозной миомы являются нарушения гормонального фона женщины, частые роды, аборты, половые инфекции.



Существуют современные способы лечения миомы матки

Какие миомы необходимо оперировать

Миома вызывает следующие проблемы: кровотечения, выкидыши, бесплодие, нарушение мочеиспускания и запоры, увеличение живота.

В зависимости от местоположения и размеров может мешать наступлению беременности, создавать проблемы будущей маме и плоду.

Раньше врачи чаще рекомендовали хирургическое вмешательство, если удавалось, хирурги удаляли только миому, а если нет – удаляли всю матку.

Сейчас существует менее инвазивный метод – эмболизация маточных артерий, во время которой врач вводит через небольшой прокол на коже в сосуд, питающий узел, специальный катетер, через который подает эмболизирующий препарат. Последний перекрывает просвет сосудов, таким образом миома перестает получать кислород, погибает и превращается в соединительную ткань.

Эмболизация маточных артерий показана большинству женщин, которые имеют миоматозные узлы. Такая манипуляция позволяет сохранить матку, а, следовательно, возможность оплодотворения.

Однако, каждый случай индивидуален и требует консультации с врачом.