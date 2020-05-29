24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В мире обнаружили наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки

- Читати новину українською
В мире обнаружили наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки
В мире обнаружили наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки / Getty Images

За последние сутки, 28 мая, в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным Worldometers, за 28 мая в мире подтвердили 116 304 новых случая COVID-19.

Читайте также Сколько медиков заболело коронавирусом в Украине: новые данные

Наибольшее количество больных было выявлено в Бразилии – 24 151 случай. В США было подтверждено 22 658, в России – 8 371.

Всего в Европе было зафиксировано 19 816 инфицированных коронавирусом, 25 111 – в Азии, 37 855 – в Латинской Америке и 4949 – в Африке.

Больше всего летальных случаев за прошедшие сутки зафиксировано в США (1223), Бразилии (1067), Мексике (463), Британии (377), Индии (177), России (174).

Добавим, по состоянию на 29 мая в Украине зарегистрировали 22 811 пациентов с COVID-19. Из них 8 934 человека выздоровели, а 679 умерли.

Коронавірус Симптоми

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
28 мая , 15:30 Что делать, если вас изнасиловали и как побороть последствия
Анастасія Лукашевська
Когда нужно делать прививки: календарь
27 мая , 16:26 Когда нужно делать прививки: календарь
Анастасія Кушпіт
Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
25 мая , 18:58 Могут ли украинские медики увольняться во время карантина или идти в отпуск: объяснение юриста
Олександр Бевза