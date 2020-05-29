В мире обнаружили наибольшее количество зараженных COVID-19 за сутки

За последние сутки, 28 мая, в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно данным Worldometers, за 28 мая в мире подтвердили 116 304 новых случая COVID-19.

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Наибольшее количество больных было выявлено в Бразилии – 24 151 случай. В США было подтверждено 22 658, в России – 8 371.

Всего в Европе было зафиксировано 19 816 инфицированных коронавирусом, 25 111 – в Азии, 37 855 – в Латинской Америке и 4949 – в Африке.

Больше всего летальных случаев за прошедшие сутки зафиксировано в США (1223), Бразилии (1067), Мексике (463), Британии (377), Индии (177), России (174).

Добавим, по состоянию на 29 мая в Украине зарегистрировали 22 811 пациентов с COVID-19. Из них 8 934 человека выздоровели, а 679 умерли.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала