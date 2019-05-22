Мясо или рыба: что есть, чтобы жить дольше

Ученые из Дании убеждены, что продлить жизнь может употребление 350 грамм рыбы в неделю, из которых большая часть – жирная рыба.

Исследователи из Технического университета Дании создали метод, который помогает рассчитать общее влияние на здоровье замены одной пищи на другую, пишет ScienceDirect.

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Наибольшую пользу приносит употребление жирной рыбы, такой как сельдь и скумбрия, или смеси жирной и постной рыбы, например, камбалы и минтая.

Для здоровья употребление рыбы более выгодно, чем употребление только постной рыбы.

Результаты показывают, что люди могут продлить себе годы жизни, если начнут включать в свой недельный рацион 350 грамм рыбы в неделю. При этом ученые советуют снижать потребление красного мяса. Такой принцип питания повышает защиту от смерти из-за ишемической болезни сердца.

Красное мясо обеспечивает организм пищевым железом, но с его интенсивным потреблением связано развитие различных видов рака. Поэтому в употреблении этих продуктов важен баланс.

Чтобы достичь его ученые советуют употреблять 350 грамм рыбы в неделю, из которых 200 грамм – жирные сорта, с одновременным уменьшением красного мяса.

Особенно эффективна эта формула для мужчин в возрасте после 50 лет, а также женщин детородного возраста.

Рыба является важнейшим поставщиком полезных жирных кислот и витамина D для организма. Но с ее потреблением связаны определенные риски, поскольку рыба может содержать потенциально вредные химикаты, в частности, метилртуть.

В то же время ученые рекомендуют воздерживаться от употребления тунца. По их словам, это единственный тип рыбы, в котором содержится слишком мало полезных жирных кислот и слишком много метилртути.

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