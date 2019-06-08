Модные суперфуды: Супрун рассказала о пользе летних ягод
Лето – это пора ягод, фруктов и овощей. Именно поэтому вместо иностранных отдайте предпочтение отечественным ягодам – шелковице, черешне и вишне.
Оказывается, шелковица – модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни – не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное.
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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что в шелковице содержится большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки. По сравнению с яблочным соком или молоком, она менее калорийна. Клетчатка полезна для кишечных бактерий, которые синтезируют витамин В1.
Шелковица хорошо влияет на липидный профиль крови и уменьшает вероятность возникновения атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы.
Шелковица уменьшает вероятность возникновения атеросклероза
Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Показано это, правда, на крысах. У здоровых людей шелковица улучшает чувствительность к инсулину.
Эта ягода защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. Несмотря на это, Ульяна Супрун отмечает: шелковица не является лекарством, в частности, от рака.
В шелковицы много железа, калия и витаминов С, K и Е.
Вишни и черешни рассматривают как нутрицевтики – продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Поэтому запомните: черешня – это лекарство.
Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям.
Ученые утверждают, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают окислительный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц.
Это дегенеративное заболевание сустава. Оно поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.
Вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.
Перед употреблением ягод – мойте их. После этого следует прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту.
Помните, что варенье или наливки – не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом.
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