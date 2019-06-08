Модные суперфуды: Супрун рассказала о пользе летних ягод

Лето – это пора ягод, фруктов и овощей. Именно поэтому вместо иностранных отдайте предпочтение отечественным ягодам – шелковице, черешне и вишне.

Оказывается, шелковица – модный суперфуд, а не мусор под ногами. А вишни – не просто начинка для пирогов или сырье для наливки, а снотворное.

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает, что в шелковице содержится большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки. По сравнению с яблочным соком или молоком, она менее калорийна. Клетчатка полезна для кишечных бактерий, которые синтезируют витамин В1.

Ульяна Супрун “Простое правило – все яркое нам полезно. Черная и красная шелковица богаты полифенолами. Они нужны для здоровья сосудов и защиты наших собственных молекул от повреждения свободными радикалами. По составу шелковица напоминает красное вино и кофе".

Шелковица хорошо влияет на липидный профиль крови и уменьшает вероятность возникновения атеросклероза. Чтобы почувствовать результат, следует по крайней мере 6 недель есть по 45 граммов шелковицы.



Шелковица уменьшает вероятность возникновения атеросклероза

Шелковица может улучшать уровень сахара натощак. Показано это, правда, на крысах. У здоровых людей шелковица улучшает чувствительность к инсулину.

Эта ягода защищает нейроны от ишемического стресса и имеет определенное противоопухолевое действие. Несмотря на это, Ульяна Супрун отмечает: шелковица не является лекарством, в частности, от рака.

В шелковицы много железа, калия и витаминов С, K и Е.

Вишни и черешни рассматривают как нутрицевтики – продукты, имеющие определенные лекарственные свойства и предназначенные для регулярного потребления. Поэтому запомните: черешня – это лекарство.

Вишня и черешня предотвращают деформацию костной ткани у детей с ожирением, и эти косточковые советуют есть всем детям.

Врач Ульяна Супрун “ Антоцианы вишен – пигменты, которые делают ее красной – подавляют ферменты циклоокисгеназы. Так же, как ацетилсалициловая кислота. То есть вишни обладают противовоспалительным действием и могут уменьшать болевой синдром. Эти же соединения активируют знакомую вам автофагию в случае жирового перерождения печени, не связанного с алкоголизмом”.

Ученые утверждают, что вишни улучшают состояние людей с остеоартритом, уменьшают окислительный стресс и воспаление, снижают давление и способствуют восстановлению мышц.

Остеоартрит — что это? Это дегенеративное заболевание сустава. Оно поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы.

Вишни и черешни стоит есть на ночь. Благодаря высокому содержанию мелатонина они улучшают сон.

Перед употреблением ягод – мойте их. После этого следует прополоскать рот водой, чтобы смыть кислоту.

Помните, что варенье или наливки – не лучший способ переработки ягод и фруктов. Лучше сушить или замораживать все то, что вы не смогли съесть летом.

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