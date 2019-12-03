Могут ли елочные украшения быть опасными

Все волшебные украшения, коробку с которыми вы тщательно достаете ежегодно из тайника, могут содержать в себе токсичные вещества.

Сертифицированные или фирменные украшения могут не содержать свинца, но если у вас есть дешевые игрушки, приобретенные в неофициальных магазинах или в интернете, существует риск, что на них могут быть токсичные вещества.

К теме: Сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья

Исследование 2014 года показало, что 13% новогодних игрушек, которые продавались в крупной розничной торговле в торговых центрах, содержали свинец. Кроме того, его пороги значительно превышали норму.



Могут ли елочные игрушки быть опасными

Большинство праздничных украшений не нанесут вам вреда, но если у вас есть дети, стоит принять некоторые меры безопасности:

Хотя свинец не может проникнуть в организм человека через контакт с кожей, он может попасть туда через ротовую полость.

Количество игрушек и украшений с аккумуляторами растет, и это становится распространенной опасностью для маленьких детей. Дело в том, что их можно легко проглотить, что может привести к внутренним ожогам, повреждениям пищевода и желудка.

Соблюдайте гигиену рук ребенка после того, как он поиграет с игрушкой и лишний раз проверьте, что она кладет в рот.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.