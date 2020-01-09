Могут ли родители уставать от детей

Если у вас есть дети, вы вероятно соглашаетесь с тем, что материнство и отцовство – это очень непросто. Воспитание детей раннего возраста – интересный процесс, который одновременно утомляет родителей.

Как заявила семейный психолог Людмила Петрановская, уставать от детей – это нормально и не стыдно.

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Петрановская рассказывает о том, что у родителей может возникать "стресс общения". Примером являются новогодние праздники, после которых немало обращений к психологам, ведь под конец праздников и длинных выходных все успевают устать друг от друга и перессориться.

Но если у мамы или папы есть постоянное желание отдохнуть от ребенка – стоит подумать о причинах такого поведения. Психолог отмечает, что у родителей может произойти то, что никак не связано с ребенком. Скажем, нервное истощение.

Психолог Людмила Петрановская "К примеру, вы провели с маленькими детьми-погодками десять дней подряд (да еще если оказались заперты в квартире: погода плохая, дети простудились), очень вероятно, что вы захотите отправить детей в детский сад, а сами будете рады поработать. Это нормально. Это ситуативно."

Если родители устали от ребенка, лучше всего – это вовремя признать это и спокойно объяснить, что вам нужно посидеть в тишине. "Сначала героически терпеть, а потом кричать об этом в оскорбительной форме – вот это неправильно", – подчеркнула семейный психолог.

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