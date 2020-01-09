24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Могут ли родители уставать от детей

13 Читати новину українською
Могут ли родители уставать от детей / Unsplash

Если у вас есть дети, вы вероятно соглашаетесь с тем, что материнство и отцовство – это очень непросто. Воспитание детей раннего возраста – интересный процесс, который одновременно утомляет родителей.

Как заявила семейный психолог Людмила Петрановская, уставать от детей – это нормально и не стыдно.

Читайте также: Как помочь ребенку справиться с тревогой из-за катастрофы: советы психолога

Петрановская рассказывает о том, что у родителей может возникать "стресс общения". Примером являются новогодние праздники, после которых немало обращений к психологам, ведь под конец праздников и длинных выходных все успевают устать друг от друга и перессориться.

Но если у мамы или папы есть постоянное желание отдохнуть от ребенка – стоит подумать о причинах такого поведения. Психолог отмечает, что у родителей может произойти то, что никак не связано с ребенком. Скажем, нервное истощение.

 

 
Психолог Людмила Петрановская
"К примеру, вы провели с маленькими детьми-погодками десять дней подряд (да еще если оказались заперты в квартире: погода плохая, дети простудились), очень вероятно, что вы захотите отправить детей в детский сад, а сами будете рады поработать. Это нормально. Это ситуативно."

Если родители устали от ребенка, лучше всего – это вовремя признать это и спокойно объяснить, что вам нужно посидеть в тишине. "Сначала героически терпеть, а потом кричать об этом в оскорбительной форме – вот это неправильно", – подчеркнула семейный психолог.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Что делать, если пропал голос
сегодня
4387
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Семья Здоровье Здоровая жизнь Дети Родители и дети Психология семьи
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
31 декабря 2019 22:43 Как пить, чтобы не было похмелья
Олександр Бевза 1694
30 декабря 2019 21:01 Самые важные открытия в медицине 2019 года
Анастасія Лукашевська 823
30 декабря 2019 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
Анастасія Лукашевська 529
26 декабря 2019 16:01 Чем больше всего болели украинцы в 2019 году
Вероніка Климська 536
25 декабря 2019 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
Анастасія Лукашевська 5490
Новости
Больше новостей
Залиште відгук