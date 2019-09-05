Могут ли женщины испытывать оргазм во сне

Оргазм – деликатное дело, но иногда чтобы его достичь, достаточно просто заснуть.

Оргазм во сне – вполне реальная вещь. "Хотя мы ощущаем физический эффект от оргазма, это на самом деле процесс, который происходит в мозге, – говорит Ванесса Марин, секс-терапевт. – Нам не обязательно нужна физическая стимуляция, чтобы это произошло".

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О мужском оргазме (особенно в период полового созревания) говорят чаще, чем о женском. Но, на самом деле, это может случаться с представителями обоих полов. Согласно отчету Института имени Кинси, 80% мужчин и 40% женщин хотя бы раз испытывали оргазм во время сна.

Мужчины и женщины могут испытывать оргазм во сне

Сказать наверняка, как это происходит с физиологической точки зрения, сложно. Однако в рамках одного из исследований ученые сделали МРТ женского мозга и обнаружили, что, когда они думали о прикосновение своих сосков или клитора, сенсорная кора головного мозга активизировалась, как будто к этой части тела действительно прикоснулись.

Более того, активность в префронтальной коре была выше, когда женщины думали о физических прикосновениях, чем когда действительно это чувствовали.

К тому же, как мы знаем, оргазм сопровождается увеличением притока крови к эректильной ткани, а затем высвобождением этого кровотока. А во время быстрого сна как раз происходит приток крови. Мозг может распознать это, и в итоге это приведет к оргазму.