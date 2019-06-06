Мокрый купальник и цистит: как не подхватить воспаление

Во время отпуска мы можем пренебрегать правилами личной гигиены. К примеру, мы забываем мыться в душе перед посещением бассейна и после. Или же долго носим мокрый купальник после плавания и не переодеваемся в сухое.

Существует утверждение, что мокрые купальники могут вредить интимному здоровью женщины – вызвать воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря (цистит).

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Уролог Дарья Чернышева отмечает: мочевые инфекции вызываются бактериями, а не охлаждением, не сидением на холодном, не купальниками.

Врач Дарья Чернышова “Но влажная и теплая среда (как раз такое и создается в области промежности при длительном ношении мокрого купальника) – приводит к росту бактерий и грибков, а значит, теоретически, шанс заболеть циститом или кандидозом увеличивается”

Как уберечься от цистита

Лучшая профилактика цистита – это нормальный питьевой режим (и частые мочеиспускания) и правильная гигиена. Если женщина опорожняет мочевой пузырь 2-3 раза в сутки, то ни один сухой купальник на свете не спасет ее от возможных мочевых инфекций.

Цистит – симптомы частые мочеиспускания,

боль при мочеиспускании,

боль в пояснице и внизу живота,

изменение цвета мочи,

появление в моче посторонних примесей,

повышение температуры тела.

Соленая вода и различные дезинфицирующие агенты, используемые в бассейнах, могут раздражать нежную кожу интимной зоны и слизистые половых органов. Поэтому, длительный контакт генитальной области с мокрой одеждой, что не промыта чистой проточной водой, может привести к дерматиту и уретриту.

Сразу снимать купальник после плавания надо не всем. А лишь лицам, склонным к рецидивирующим циститам и кандидозам, женщинам с особо чувствительной кожей интимной области.

Уролог советует снимать купальник тогда, когда вы закончили купание на сегодня и собираетесь домой.

Самое важное летом – пить достаточное количество воды.

Безопасна ли вода в бассейнах и водоемах

Многие природные водоемы и неправильно обрабатываемые бассейны содержат бактерии, в том числе и кишечную палочку, которая, как известно, чаще всего и вызывает мочевые инфекции. Очевидно, что глотать воду в таких водоемах — опасно.

Нет никаких доказательств того, что вода из водоема может попасть в мочевой пузырь.

Каких правил гигиены стоит соблюдать

мыться до и после купания (в бассейне обязательно) чаще посещать уборную (чтобы нисходящий поток мочи естественным образом «смыл» все бактерии из уретры).

Врач не советует купаться во время острого цистита.

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