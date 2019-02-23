Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение

То, что люди называют молочницей, на самом деле является вагинальным кандидозом. Это – одна из самых распространенных вагинальных инфекций у женщин, обусловленная дрожжеподобными грибками рода Candida.

Заведующая женской консультацией Медицинского центра Medicover, врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета рассказала Здоровью 24 все о болезни и дала советы, как ее вылечить, чтобы она не вернулась.

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Грибки рода Candida являются условно-патогенными, то есть в небольшом количестве присутствуют на слизистых оболочках здорового человека. В норме они не вызывают никаких симптомов. Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибов увеличивается, и возникает молочница.

Однако следует знать, что за симптомами вагинального кандидоза могут "маскироваться" хронические, более опасные, урогенитальные инфекции. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов, следует проконсультироваться с врачом.



Молочницу вызывают дрожжеподобные грибки рода Candida

Причины заболевания

Главной причиной появления вагинального кандидоза является ослабление общего и/или местного иммунитета. Итак, все, что подавляет иммунитет, может спровоцировать дисбаланс вагинальной микрофлоры и чрезмерный рост грибов Candida.

Например, прием антибиотиков широкого спектра действия, которые убивают как вредные, так и полезные бактерии. А также – нарушение обмена веществ при эндокринных заболеваниях (например, при сахарном диабете), хронические заболевания и стрессы.

Причиной кандидоза является также беременность, во время которой у женщин происходит физиологическое ослабление иммунитета и происходят гормональные изменения.

Противозачаточные препараты также могут вызвать молочницу из-за нарушения гормонального фона организма.

Вызвать кандидоз может и пользование средствами гигиены с искусственными красителями и ароматизаторами.

Молочница – причины возникновения ослабление иммунитета;

эндокринные заболевания;

беременность;

употребление противозачаточных средств;

нарушение микрофлоры

некачественные средства гигены.



Сначала молочница проявляется ощущением зуда

Симптомы молочницы

Симптомами вагинального кандидоза являются: зуд и жжение в области половых органов; усиленные выделения из влагалища в виде белых комочков; боль и изжога при мочеиспускании и во время полового акта.

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Похожие симптомы во время кандидоза есть и у мужчин. Они могут жаловаться на жжение, зуд, покраснение головки полового члена и белый налет. При острой молочнице присутствует также боль во время полового акта и мочеиспускания.

Молочница – симптомы ощущение зуда и жжения в области половых органов;

усиленные выделения;

боль и изжога при мочеиспускании.

Лечение

Никогда не занимайтесь самолечением, при появлении каких-либо симптомов заболевания, обратитесь к врачу. Это – первый и единственный способ любого правильного подхода.

При неярко выраженных симптомах и легких формах кандидоза гинеколог назначит вам только местное лечение – использование противогрибковых свечей, кремов, мазей. А в дальнейшем – препаратов для восстановления вагинальной микрофлоры и пробиотиков для предупреждения рецидивов молочницы.

В более сложных случаях врачи назначают системные противогрибковые и общеукрепляющие препараты.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета "Если кандидоз "не лечится" и часто возвращается, следует сделать дополнительное обследование организма, проверить работу желудочно-кишечного тракта, сдать кровь на сахар, хронические урогенитальные инфекции и др."

Профилактика молочницы

Для профилактики вагинального кандидоза необходимо соблюдать правила личной гигиены, отказаться от использования ароматизированных средств интимной гигиены и содержащих искусственные красители, носить натуральное белье.



Для профилактики молочницы важно сбалансированное питание

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Поскольку кандидоз является реакцией на ослабление иммунитета, то для его профилактики нужно делать все, что укрепляет иммунную систему: закаляться, здорово питаться, употреблять побольше молочно-кислых продуктов (это поможет нормализовать естественную микрофлору), а также избегать по возможности стрессов и переутомления.

Врач акушер-гинеколог Марьяна Тенета "И еще одним из важнейших способов профилактики кандидоза в наше время, когда все сами себе врачи, является контролируемое и рациональное, под наблюдением врача, употребление каких-либо препаратов, не только антибиотиков. Своевременная диагностика и правильное лечение помогут избежать неприятных симптомов молочницы и предупредить ее появление в будущем."

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