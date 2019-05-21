Молодым родителям: как сохранить секс и не травмировать психику ребенка
Табуировать тему секса нельзя, но и обсуждать секс мамы и папы с ребенком тоже нельзя. Ребенок не должен быть участником родительского секса.
Регулярные стоны, скрипы с пробуждением ребенка или секс с ним в одной комнате – это насилие, рассказала сексолог Ольга Власенко.
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До 1-2 лет ребенок еще не поймет, что происходит и может просто испугаться. После, особенно в возрасте после 3 лет, он уже понимает и запоминает. Это может отразиться на сексуальной жизни ребенка.
Не надо бояться секса! Секс – неотъемлемая часть семейной жизни. Иногда родители так переживают, что начинают вести себя как соседи. Ребенок растет в обстоятельствах, где якобы он появился на свет не из капусты, но отношения у родителей настолько сухие, что в капусту верится больше, чем в наличие секса у мамы и папы.
Даже если ребенок иногда услышит стоны или скрип кровати, это не повредит его психике! Складывается ощущение, что родители о сексе вообще должны забыть и заниматься только воспитанием ребенка.
Дети должны понимать, что спальня – это родительская территория
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