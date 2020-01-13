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Мозг можно омолодить с помощью стволовых клеток: исследование

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Омолодить мозг / unsplash.com

С возрастом когнитивные способности человека снижаются: запоминать новую информацию труднее, события прошлого вспоминать сложно и в общем мозг с наступлением старости функционирует хуже.

Ученые из Дрезденского технического университета (Германия) стимулировали пул стволовых клеток в мозге мышей, что увеличило количество клеток и производимых ими нейронов.

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Удивительно, но дополнительные нейроны могут выживать и образовывать новые контакты с соседними клетками в мозге старых мышей.

Как проводили исследования

Чтобы проверить, способствует ли это восстановлению когнитивных способностей, исследователи провели эксперименты и доказали, что дополнительные нейроны в головном мозге действительно возвращают когнитивные способности.

У старших мышей с большим количеством стволовых клеток и нейронов удалось восстановить утраченную способность запоминать лучше, мозг у таких грызунов функционировал так же, как и мозг молодых мышей.


Ученым удалось омолодить мозг грызунов/Фото:Unsplash

Когда ученые стимулировали стволовые клетки у грызунов в молодом возрасте, они теряли когнитивные способности гораздо позднее сверстников.

Затем ученые исследовали ключевую когнитивную способность, которая теряется, аналогично у мышей и людей, во время старения: навигацию.

У молодых людей область мозга, которая называется гиппокампом, имеет решающее значение для запоминания мест и событий, а также отвечает за создание карт новых сред. Тем не менее, пожилые люди используют другие структуры, которые больше связаны с развитием привычек.

У людей также есть несколько стволовых клеток в головном мозге, и известно, что эти стволовые клетки значительно сокращаются в течение жизни. Выявление причин, лежащих в основе когнитивного дефицита при старении, и их восстановление имеет решающее значение для понимания того, как помешать процессам старения,
– говорит профессор Федерико Калегари, автор исследования.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мозг исследования
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