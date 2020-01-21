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Может ли мужчина стать донором спермы после смерти

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Донор спермы / sandiegospermbank

В исследовании, опубликованном в журнале медицинской этики, было предложено дать мужчинам возможность "зарегистрировать свое желание сдать сперму после смерти на использование незнакомцам".

Сейчас Великобритания импортирует коммерчески пожертвованную сперму, чтобы помочь всем парам, которые пытаются зачать, пишет СNN.

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Пытаясь решить дефицит живых доноров в Великобритании, авторы исследования утверждают, что пожертвования спермы после смерти есть "этически допустимым". Авторы считают, что эта процедура похожа на донорство органов.

Если возможность пожертвовать органы другим людям считается нравственной, ведь облегчает страдания больных людей, то мы не видим ни одной причины не называть бесплодие страданием из-за болезни,
– говорится в исследовании.

Ученые заявили, что собирать сперму после смерти можно уже много лет и есть сведения, что ее можно использовать при размножении. Они утверждают, что сперма, полученная даже 48 часов после смерти, может дать новое потомство.

"Собирать сперму" исследователи предлагают с помощью электроэякуляции или хирургического вмешательства. После этого она может быть криоконсервированна и оттает, если ее выберут для размножения.

Профессор андрологии Аллан Пейси не согласился с рекомендацией исследования из-за того, что донор и будущий человек никогда не смогут встретиться. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Беременность и роды Секс
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