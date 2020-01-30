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Может ли острая пища вызвать язву желудка

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Острая пища не вредит / unsplash.com

Многие считают, что у них после острой пищи болит живот или появляется изжога. Кажется, что такая пища буквально разъедает стенки желудка и кишечника и может спровоцировать язву.

Хоть от острого у нас и жжение во рту, на стенки желудка "огонь" не распространяется. Это доказали с помощью видеоэндоскопа – трубки с камерой на конце.

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Ученые измельчили 30 граммов перца халапеньо, поместили непосредственно на слизистую оболочку желудка человека и не обнаружили никаких повреждений.

via GIPHY

Частое употребление острого действительно может вызвать неприятные симптомы у некоторых людей с затрудненным пищеварением. Но причина язвенной болезни – инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Капсаицин (вещество, которое в перце), наоборот, способно снижать выработку кислоты в желудке.

Поэтому вы можете смело есть жгучий перец, если после этого не чувствуете никаких неприятных ощущений.

Гостра їжа не викликає виразку
Острая пища не вызывает язву / unsplash.com

Когда стоит ограничить потребление острой пищи

Если же врач диагностировал у вас гастроэзофагеальный рефлюкс (постоянная изжога) или другие заболевания желудочно-кишечного тракта, он скорее всего порекомендует ограничить употребление острого, если оно ухудшает ваши симптомы. А пищевой дневник поможет определить, какие именно продукты провоцируют дискомфорт в желудке после еды.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Желудочно-кишечный тракт
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