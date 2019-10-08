Может ли спорт облегчить симптомы похмелья

Существует миф, будто похмелье пройдет быстрее, если заняться спортом: хорошенько попотеете – и выведете алкоголь из организма. Но это не так.

От спорта тоже будет больше вреда, чем пользы. Это подтверждает доктор Дэмион Мартинс, врач спортивной медицины из Нью-Джерси. Он отмечает, что невозможно вывести похмелье вместе с потом.

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Пытаясь сделать это, вы вызываете еще большее обезвоживание организма, и без того пострадавшего от алкоголя, а это пагубно влияет на здоровье.

Похмелье – это отравление недоокисленными продуктами распада алкогольных напитков. В организме алкоголь распадается до ацетальдегида. Как известно, в этом процессе основной удар принимает на себя печень, считается, что скорость распада этанола примерно пропорциональна массе печени. Остатки выводятся с мочой, дыханием и потом.

Почему нельзя заниматься спортом во время похмелья?

Когда вы потеете во время тренировки, токсические вещества действительно покидают организм, и чем сильнее потоотделение, тем выше их концентрация в поте. В такой подаче теория о спорте как рецепте от похмелья звучит вполне правдоподобно, но на практике, которую мы не советуем, все работает иначе.



Похмелье несовместимо с тренировками

Алкоголь и обезвоживание могут вызвать нарушение кровообращения, перепады кровяного давления и сердечную аритмию. Причиной последней является недостаток магния в организме. Алкоголь может оставаться в крови даже после крепкого ночного сна, поэтому минимум за сутки до тренировки от спиртного лучше отказаться. Влияние алкоголя на печень также проявляется в недостатке кислорода, что затрудняет выработку аденозинтрифосфата (АТФ) – непосредственного источника энергии для мышц. Во время пробежки с похмелья выше риск мышечных спазмов, судорог, растяжений.

Кроме того, алкоголь приводит к росту уровня КФК и лактата в крови, что отрицательно сказывается на состоянии внутренних органов и может вызвать повышенные болевые ощущения в мышцах. Еще один очевидный фактор не в пользу похмельных тренировок – характерная неповоротливость и нарушенная координация движений – прямой путь к неожиданным травмам.

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