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Можно ли есть перед сдачей анализов: объяснение Супрун

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Что есть перед сдачей анализов / unsplash.com

Сдача анализов включает неизменный этап — обязательное воздержание от еды накануне. По крайней мере, в этом убеждены многие. Впрочем, не все анализы требуют голодания.

Ульяна Супрун отметила, что она бы действительно хотела разрушить этот миф и сказать, что можно есть перед всеми анализами. Но иногда этого делать действительно не стоит.

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Прежде всего, перед сдачей анализов нужно проконсультироваться с врачом. Он расскажет, стоит ли воздержаться от еды, приема добавок или лекарств, ведь во многих случаях они могут влиять на результаты анализов. Но не у всех.

Почему так происходит

Когда мы едим или употребляем алкоголь, в крови меняется уровень глюкозы, некоторых минералов, витаминов, переносчиков жиров (липопротеинов) и некоторых ферментов.

Определение уровней этих веществ имеет решающее значение для диагностики сахарного диабета, повышенного уровня холестерина, анемии и болезней печени.

Нельзя есть перед сдачей таких анализов

Уровень глюкозы в крови. После приема пищи уровень глюкозы возрастает. Альтернативный тест на уровень глюкозы, который не требует голодания – это анализ на вещество гликозилированный гемоглобин (А1с). Он отражает средний уровень сахара в крови за последние три месяца.

Уровень сывороточного железа (несвязанного). Это один из дополнительных тестов в диагностике нехватки или избытка железа в организме.

Железо быстро всасывается в кровь. Если мы поедим перед анализами, они покажут завышенный результат. Прием добавок с железом следует прекратить за сутки до сдачи крови.


Иногда перед сдачей анализов следует отказаться и от лекарств и добавок / Фото: Pixabay

Уровень холестерина (триглицеридов, липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности). После еды потребленные жиры перераспределяются в организме, поэтому анализ покажет завышенный результат. Также перед анализами уровня холестерина нельзя сутки пить алкоголь.

Голодание и воздержание от алкоголя необходимы в случае исследования маркеров работы печени и почек.

Анализ на витамин В12 определяет, сколько витамина в крови. Некоторые лекарства также могут искажать результат, поэтому стоит обсудить с врачом подготовку к тесту, если вы принимаете лекарства.

 
Ульяна Супрун
“Кофе, алкоголь, курение, лекарства, БАДы, гормональные препараты, жевательная резинка и тренировки перед сдачей крови искажают результаты. Подождите, а в случае лекарств спросите у врача, что делать”.

В остальных случаях – можно спокойно завтракать и не морить себя голодом перед сдачей анализов. 


От жирной пищи следует воздержаться даже перед анализами, не требующими голодания / Фото: Unsplash

Можно есть перед сдачей таких анализов

Формула крови и уровень гемоглобина. Потребленное железо не станет сразу гемоглобином.

Анализы инфекционных болезней и генетические тесты.

Уровень гликированного гемоглобина (дополнительный маркер сахарного диабета).

Уровень тех или иных гормонов в крови.

В потреблении жирной пищи стоит таки ограничить себя за 24 часа до сдачи анализов – бургер или жареную картошечку лучше отложить на обед после посещения лаборатории.

Высокий уровень липидов в крови, который может возникнуть из-за жирной пищи, влияет на прозрачность сыворотки. Это может повлиять на точность результатов лабораторных исследований.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Анализы Ульяна Супрун
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