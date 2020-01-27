Можно ли есть продукты с плесенью: объяснение Супрун

Плесень на продуктах, подоконниках или стенах дома — явление не слишком эстетичное. Многие люди считают, что плесень не вредна, поэтому без сомнений потребляют пищу, на которой заметны следы "жизни" плесени, и не спешат уничтожать "грибок" у себя дома.

Ульяна Супрун объяснила, может ли плесень быть опасна для здоровья людей и как предотвратить ее появление.

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Плесень – что это? Плесень – это группа микроскопических грибов. В которую входят не только те, которые вызывают пятна на стенах. Среди этих грибов есть много важных, используемых в промышленности (в частности, для получения антибиотиков) или изготовления сыров. Микрогрибки являются участниками биодеградации и почвообразования.

Как плесень влияет на здоровье человека

Вдыхание спор плесени и контакт с ней может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы. При длительном контактировании с плесенью у человека повышаются риски возникновения аллергий. Также плесень может быть причиной развития астмы.

Наиболее опасной плесень является для младенцев, детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, для людей, которые имеют аллергии, астму, а также проблемы с кожей. В результате снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени, могут возникать серьезные болезни, как аспергиллез легких.

Можно ли есть варенье с плесенью

Потреблять продукты, на которых появилась плесень, не стоит. Ведь грибы могут производить токсины, которые в высоких количествах могут быть опасны.

Если вы заметили, что на хлебе или в банке варенья появилась плесень – не ешьте их и не пытайтесь избавиться плесени локально, отрезав кусок хлеба с плесенью или забрав ложкой плесень. Пораженная грибом часть заплесневевшего продукта на самом деле значительно больше, чем кажется.



Убрать плесень ложкой не получится / Фото: Unsplash

Как предотвратить появление плесени

Контролируйте влажность дома. Ее желательно поддерживать в пределах 40-60%. При более высоких значениях может возрастать риск развития грибков, при более низкой – будут страдать слизистые оболочки носа, глаз и кожа.

Следите за "гигиеной" помещений и вещей дома

Плесень может появляться в местах с высокой влажностью. Устранение неисправностей и при необходимости использования материалов с фунгицидными компонентами (красок, грунтовок) может помочь устранить эту проблему.

Также в местах, где повышенная влажность, не стоит устанавливать гипсокартонные материалы, ведь они малоустойчивы к влажности, плохо просыхают и даже насквозь могут прорастать плесенью.

Утепление холодных стен предотвращает образование конденсата, что способствует появлению плесени. Очень важна вентиляция. Не забывайте пользоваться вытяжкой и регулярно проветривайте помещение.

Следите, чтобы в доме нигде не застаивалась вода, тщательно сушите вещи, перед тем как класть их в шкаф, не забывайте их сразу доставать из стиральной машины и развешивать.

Вовремя меняйте фильтры в кондиционерах и увлажнителях воздуха. На них могут вырастать целые колонии грибов.

Если есть домашние растения в горшках, следите за состоянием почвы. В случае появления неприятного запаха пересадите растение в другой горшок, используйте дренаж и очищайте листья от пыли.



Избегайте появления плесени дома / Фото: Unsplash

Если плесень все же появилась

Следует тщательно очистить место ее появления. Для этого можно использовать хлорсодержащие моющие средства, а также обработать место фунгицидами.

Во время уборки плесени надевайте защитные очки, резиновые перчатки и маску, закрывающую нос и рот. Также желательно открыть окна, а двери в помещение оставлять закрытыми, чтобы предотвратить распространение спор в другие помещения.

В случае если плесень появляется на обоях или гипсокартоне, такие материалы заменяют, а стену под ними обрабатывают фунгицидами. В случае большого количества плесени, лучше обратиться за консультацией к специалистам.