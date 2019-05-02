Можно ли лечить психические нарушения травами

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Травами нельзя лечиться
Травами нельзя лечиться / pixabay.com

Это валериана, мелисса, зверобой, боярышник, пассифлора, хмель, бузина, отвар ромашки. В Украине лекарства с такими травами назначают при тревожных расстройствах, мигрени, головных болях, синдроме раздраженной кишки, диспепсии, атопическом дерматите.

В международной рекомендациях лечения таких болезней фитопрепараты не встречаются. Ни FDA, ни ВОЗ не слышали о таком методе лечения, рассказал психотерапевт Сергей Кистенев.

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Какой можно сделать вывод? Что такое фитопрепараты? Это БАД, не более того. Для лечения чего–нибудь эти препараты применять нельзя, в отдельных случаях это даже опасно.

Доказова медицина не визнає лікування травамиДоказательная медицина не признает лечение травами

Факты о фитопрепаратах:

  1. Эффективность фитопрепаратов очень низкая. Да, они могут немного успокаивать, но не более;
  2. Фитопрепараты часто могут вызвать аллергию;
  3. Нет ни одной международной рекомендации, стандарта или алгоритма для лечения психических расстройств, где упоминается о применении фитопрепаратов;
  4. Фитопрепараты доступны, их легко купить в любой аптеке.

К чему это приводит? Пациенты с реальными проблемами, вместо того, чтобы обратиться к врачу, идут в аптеку, покупают травку пьют ее в огромных количествах. Помогает ли она? Нет, но если вам помогает, это означает, что у вас все было хорошо изначально и это просто эффект плацебо.

Но часто бывает иначе – пациент теряет драгоценное время, мучается, но все равно тщательно ест фитотаблетки, пьет чай с ромашкой, но нужно просто обратиться к врачу и получить настоящее лечение.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология Лечение
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