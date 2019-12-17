Можно ли посещать бассейн с атопическим дерматитом

2 Читати новину українською
Можно ли плавать в бассейне с атопическим дерматитом / Unsplash

Любые химические вещества, используемые для очистки бассейна, могут раздражать кожу. Если у человека есть обострение, посещение бассейна следует отложить.

Как вести себя в бассейне людям с атопическим дерматитом рассказала семейная врач Марина Осипенко.

К теме: Атопический дерматит: что нельзя делать при распространенной болезни кожи

Правила посещения бассейна при атопическом дерматите

Если нет воспаления, зуда и ран на коже – бассейн посещать можно. Но необходимо соблюдать элементарные правила гигиены:

  • За несколько часов до купания на кожу следует нанести увлажнители средства (эмоленты).
  • Этого не нужно делать непосредственно перед купанием, ведь кожа в воде станет скользкой, что опасно.


Во время обострения атопического дерматита бассейн посещать не рекомендуется / Unsplash

  • После бассейна, чтобы не раздражать кожу, следует принять теплый душ.
  • После вытирания чистым полотенцем нанесите на кожу эмоленты.
  • Во время вытирания полотенцем, кожу нельзя тереть – нужно лишь слегка ее промачивать.
  • В некоторых случаях состояние кожи после бассейна может улучшиться, но это не исключает элементарного ухода.
 
Атопический дерматит – это

Это распространенное хроническое заболевание кожи, которое поражает как взрослых, так и детей. Во время атопического дерматита кожа на лице и теле становится очень сухой и раздраженной.

В настоящее время нет конкретной причины, из-за чего возникает заболевание. Вероятно, причина в генетике и нарушении функции верхнего слоя кожи. Лекарств против болезни нет, зато существуют препараты, которые могут облегчить симптомы.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Что подарить парню на Новый год 2020: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня
31754
Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Дерматология Профилактика заболеваний
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 34
сегодня 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 82
сегодня 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 326
16 декабря 18:50 Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист
Євгенія Мазур 115
12 декабря 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 4683
Новости
Больше новостей
Залиште відгук