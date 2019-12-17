Можно ли посещать бассейн с атопическим дерматитом

Любые химические вещества, используемые для очистки бассейна, могут раздражать кожу. Если у человека есть обострение, посещение бассейна следует отложить.

Как вести себя в бассейне людям с атопическим дерматитом рассказала семейная врач Марина Осипенко.

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Правила посещения бассейна при атопическом дерматите

Если нет воспаления, зуда и ран на коже – бассейн посещать можно. Но необходимо соблюдать элементарные правила гигиены:

За несколько часов до купания на кожу следует нанести увлажнители средства (эмоленты).

Этого не нужно делать непосредственно перед купанием, ведь кожа в воде станет скользкой, что опасно.



Во время обострения атопического дерматита бассейн посещать не рекомендуется / Unsplash

После бассейна, чтобы не раздражать кожу, следует принять теплый душ.

После вытирания чистым полотенцем нанесите на кожу эмоленты.

Во время вытирания полотенцем, кожу нельзя тереть – нужно лишь слегка ее промачивать.

В некоторых случаях состояние кожи после бассейна может улучшиться, но это не исключает элементарного ухода.

Атопический дерматит – это Это распространенное хроническое заболевание кожи, которое поражает как взрослых, так и детей. Во время атопического дерматита кожа на лице и теле становится очень сухой и раздраженной. В настоящее время нет конкретной причины, из-за чего возникает заболевание. Вероятно, причина в генетике и нарушении функции верхнего слоя кожи. Лекарств против болезни нет, зато существуют препараты, которые могут облегчить симптомы.

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