Можно ли заниматься сексом во время цистита

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Секс и цистит
Секс и цистит / pixabay.com

В острой фазе цистита лучше ограничить сексуальную жизнь. Половой акт может ухудшить состояние женщины.

Половая близость может спровоцировать обострение, и потом придется лечить пиелонефрит, рассказал венеролог Сергей Ленкин.

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Секс и хронический цистит

При хроническом цистите разрешается вести половую жизнь, но только если заболевание находится в стадии ремиссии.

В этот период симптомы воспаления выражены слабо или полностью отсутствуют. Интимная близость не вызовет дискомфорт и не навредит, если партнеры тщательно соблюдают гигиену.

При первых же признаках обострения заболевания следует отказаться от интимных отношений и соблюдать половой покой до устранения всех симптомов.

Під час гострої фази краще не займатися сексом
Во время острой фазы лучше не заниматься сексом

Как заниматься сексом при частых циститах

  1. Обязательная гигиена до и после полового акта.
  2. Принимайте теплый душ со средствами для интимной гигиены. Не используйте обычное мыло или гель для душа, поскольку красители и ароматизаторы могут вызвать раздражение или воспаление. Не парьтесь в бане и не принимайте горячие ванны.
  3. Заниматься сексом можно только на пустой мочевой пузырь, чтобы не возникало давления на него.
  4. Не забывайте пользоваться презервативами. Следует быть осторожными с различными лубрикантами, кремами и свечами.
  5. Предупредите мужчину о том, что при цистите нельзя стимулировать клитор. Иначе можно вызвать раздражение уретры.
  6. Мужчины реже болеют циститом, но тоже испытывают неприятные симптомы. При цистите половой акт у мужчин может спровоцировать продвижение инфекции в мочеиспускательный канал.
  7. Если из-за воспаления мочевого пузыря у мужчин развивается уретрит, то половые акты могут быть болезненными, особенно на стадии семяизвержения.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Женское здоровье Мужское здоровье Секс
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