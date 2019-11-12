Можно ли заниматься сексом во время цистита
В острой фазе цистита лучше ограничить сексуальную жизнь. Половой акт может ухудшить состояние женщины.
Половая близость может спровоцировать обострение, и потом придется лечить пиелонефрит, рассказал венеролог Сергей Ленкин.
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Секс и хронический цистит
При хроническом цистите разрешается вести половую жизнь, но только если заболевание находится в стадии ремиссии.
В этот период симптомы воспаления выражены слабо или полностью отсутствуют. Интимная близость не вызовет дискомфорт и не навредит, если партнеры тщательно соблюдают гигиену.
При первых же признаках обострения заболевания следует отказаться от интимных отношений и соблюдать половой покой до устранения всех симптомов.
Во время острой фазы лучше не заниматься сексом
Как заниматься сексом при частых циститах
- Обязательная гигиена до и после полового акта.
- Принимайте теплый душ со средствами для интимной гигиены. Не используйте обычное мыло или гель для душа, поскольку красители и ароматизаторы могут вызвать раздражение или воспаление. Не парьтесь в бане и не принимайте горячие ванны.
- Заниматься сексом можно только на пустой мочевой пузырь, чтобы не возникало давления на него.
- Не забывайте пользоваться презервативами. Следует быть осторожными с различными лубрикантами, кремами и свечами.
- Предупредите мужчину о том, что при цистите нельзя стимулировать клитор. Иначе можно вызвать раздражение уретры.
- Мужчины реже болеют циститом, но тоже испытывают неприятные симптомы. При цистите половой акт у мужчин может спровоцировать продвижение инфекции в мочеиспускательный канал.
- Если из-за воспаления мочевого пузыря у мужчин развивается уретрит, то половые акты могут быть болезненными, особенно на стадии семяизвержения.
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