Можно ли заниматься сексом во время простуды

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Можно ли заниматься сексом во время простуды / Unsplash

Когда у человека лихорадка, он обычно не думает об этом занятии. Однако если температуры нет и появилось настроение сблизиться с партнером, стоит учесть некоторые нюансы.

Респираторные заболевания не распространяются через половой акт. Однако человек может заразиться через слюну и капли пота.

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Нужно избегать поцелуев, стараться не чихать и не кашлять, а так же не быть слишком близко лицом к лицу.

Наиболее рискованными позами во время простуды является миссионерская, или когда больной человек находится сверху. Если вы хотите снизить риски заражения, рассмотрите "стиль собачки", оральный секс или прибегните к "ручным играм".

Если у вас грипп, лучше пропустите секс, пока вам не станет лучше. Это слишком серьезное заболевание, чтобы рисковать здоровьем другого человека.


Особенности секса во время простуды

Срок, в течение которого человек может заразить окружающих, зависит от самой болезни. Чаще всего человек "заразный" первые несколько дней с начала первых симптомов. Однако некоторые болезни могут распространяться еще до того, как симптомы появились, и до их завершения.

Например, во время гриппа человек передает инфекцию за 24 часа до того, как у него начинают появляться симптомы. Поэтому советуем вам не заниматься сексом до тех пор, пока узнаете ваш диагноз.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоровье Новости Здоровье Секс
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