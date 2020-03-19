Можно ли заразиться коронавирусом во время секса

Специалисты выяснили безопасно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса. Передается ли Covid-19 половым путем и безопасно ли искать новых партнеров во время пандемии.

Ученые заявляют, что новый коронавирус не передается половым путем, однако они советуют воздержаться от поиска новых половых партнеров в это время, пишет издание The Guardian.

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Нет никаких доказательств того, что Covid-19 может передаваться через вагинальный или анальный секс. Однако, поцелуи очень распространенная практика во время полового акта, а вирус может передаваться через слюну,

– рассказала профессор Джессика Маркус.

Джессика Маркус советует воздержаться от поиска новых партнеров во время пандемии.

Но если вы живете с постоянным сексуальным партнером и у вас нет каких-либо симптомов заболевания, то "секс может стать отличным способом повеселиться во время совместной самоизоляции, поддерживать отношения и снять стресс".



Поцелуи возможны, если вы находитесь на совместной самоизоляции / Фото: Unsplash

Всем, кто находится на расстоянии со своим партнером, но на карантине, советуют "другие формы выражения чувств".

Это могут быть смс, видеозвонки, эротическая литература и мастурбация.

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