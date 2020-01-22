Можно ли делать несколько вакцин одновременно

Можно! Иммунная система младенцев и детей ежедневно сталкивается с миллионами антигенов в окружающей среде. По сравнению с этим количеством, вакцины составляют крошечную долю.

Это подтверждается данными исследований и отображается в рекомендациях и нормативных документах различных стран, рассказала иммунолог Антонина Чернецкая.

Также по теме: Недопуск детей без вакцинации в школу: кто будет решать, кого пускать

Американская академия педиатрии (ACIP) и Центр по контролю за заболеваниями (CDC) рекомендуют вводить все необходимые по возрасту вакцины за один прием, если на момент посещения нет противопоказаний к вакцинации. И не существует верхнего предела для количества вакцин, которые можно вводить в течение одного визита.

Вакцина не перегружает иммунитет. Вирусы в вакцинах настолько ослаблены, что не могут повлиять на иммунитет. Даже если одновременно ввести вакцины против 10 инфекционных заболеваний, задействуется лишь 0,1% иммунной системы.

Наши украинские документы также прямо говорят, что вводить несколько вакцин в один день нельзя.



Можно делать несколько вакцин одновременно / unsplash.com

Поэтому, если вы пришли на прием и у вас или у вашего ребенка нет противопоказаний к вакцинации, то нет оснований отказывать вам в введении более чем одной вакцины за один раз.

Основными преимуществами введения сразу нескольких вакцин являются сокращение числа посещений поликлиники, экономия времеми и денег и рост вероятности того, что детям будут сделаны рекомендованные прививки с соблюдением графика.

Таблица сочетания вакцин: сколько вакцин можно вводить одновременно и какие



Таблица сочетания вакцин / Выписка из приказа МЗ Украины №551

Минимальный интервал между дозами одной и той же вакцины – 1 месяц.

Исключения для введения нескольких вакцин одновременно

1. Для пациентов с мастоцитозом рекомендуется вводить вакцины по одной за раз.

⠀

2. Людям с анатомической или функциональной аспленией и/или ВИЧ-инфекцией нельзя одновременно вводить Menactra и Prevnar 13, поскольку это снижает эффективность вакцинации от пневмококка. Таким людям рекомендуется сначала делать Prevnar 13, а через месяц – Menactra. Причем на Menveo (аналогичная Менактре, но немного другая вакцина от менингококка) это не распространяется.

⠀

3. Вакцины Prevnar 13 и Pnevmovax 23 не должны вводиться одновременно. Оптимально делать Prevnar как первую дозу, а Pnevmovax не ранее, чем через 8 недель после, оптимально – через 12 мес.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.