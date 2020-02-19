МРТ подтвердило: мозг преступников выглядит не так, как у обычных людей

Мозг преступников и людей, которые имеют криминальное прошлое, выглядит иначе! Такое открытие исследователей подтверждает МРТ преступников.

Люди, которые лгут или издеваются над другими, имеют меньшую площадь поверхности коры мозга. Исследователи выполнили МРТ сканирование 700 участникам эксперимента, за которыми наблюдали с рождения, пишет Lancet Psychiatry.

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Всех участников разделили на три группы:

редко совершали преступления;

были участниками уголовных инцидентов в подростковом возрасте;

были преступниками на протяжении всей жизни.

В частности, 80 участников последней группы, к которой принадлежали те, что совершали насильственные преступления на протяжении всей жизни, имели существенные структурные отличия мозга, а люди, которые обижали других, имели психоневрологические отличия.



Мозг преступников отличается /Фото: Unsplash

Подростки, которые с детства имели проблемы с полицией или вели себя антисоциально, в зрелом возрасте имели проблемы с психическим и физическим здоровьем.

Объяснение ученых: почему так происходит

Структурные различия их мозга не позволяют развивать социальные навыки, способствующие психологическому благополучию и отвлекающие от антисоциального поведения,

– отметила автор исследования Кристина Карлиси из Университетского колледжа Лондона.

Профессор Эсси Видинг пояснил, что этих людей нужно не "демонизировать", а воспринимать как тех, кто "нуждается в помощи и сочувствии".