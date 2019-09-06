Мужчина, который лечил от гомосексуальности, признался, что сам гей

МакКрей Гейм, автор "лечебной" программы для превращения геев в гетеросексуалов, признался, что на самом деле он сам гомосексуал.

О своей сексуальной ориентации пятидесятилетний мужчина сообщил еще в июне, но теперь рассказал об этом подробнее изданию The Post and Courier.

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В 1999 году Гейм разработал терапевтическую методику Hope for Wholeness, которая с помощью религии пытается убедить ЛГБТ-людей изменить идентичность. Теперь, спустя двадцать лет, он признается: "Конверсионная терапия – не просто ложь, но очень вредная ложь, основанная на такой же лживой рекламе".

Гейм рассказал, что был геем всегда: когда обращался к терапевту за помощью, когда женился и когда "лечил" таких же как он людей. Сначала мужчина тайком надевал вещи сестры, а потом заметил, что все чаще обращает внимание на парней.



Гейм страдал и не мог признаться, что он гей

Гейм рос в религиозной семье, поэтому постоянно сталкивался с противоречиями: "В моей голове гомосексуальность и христианство не могли уложиться вместе. Я говорил себе, что иду "не тем путем", но тело не слушалось".

К восемнадцати годам Гейм не связывался с другими мужчинами, но ситуация изменилась, когда он стал жить отдельно и тайком посещать гей-бары. Однако, он женился на девушке. В дальнейшем жена Гейма несколько раз заставала его за гей-журналами, после чего он со стыдом бросал эти издания в огонь.

Компания Гейма до сих пор работает, но в 2017 году его уволили оттуда. Теперь Гейм решил извиниться перед пациентами, которые прошли через его программу.

МакКрей Гейм "Я был религиозным фанатиком и наносил людям боль. Люди говорили, что пытались покончить жизнь самоубийством из-за меня и того, что я им сказал".

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