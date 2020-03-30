Мы и не надеемся на улучшение, – активистка из эпицентра вспышки СOVID-19 на Тернопольщине
В городе Монастыриска на Тернопольщине продолжается борьба с COVID-19. В области уже зафиксировали 36 случаев заболевания. Однако местные жители и медики заверили, что медикаментов для лечения больных в больницах области очень мало, а также есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких.
Общественная активистка города Монастыриска Ирина Ванат в эфире программы "После всего" на 24 канале заявила, что 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые выделило Министерство здравоохранения для больницы в их городе – так и не привезли.
Читайте также Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
"На сайте Минздрава мы увидели, что нас обеспечили 5 аппаратами искусственной вентиляции легких. Это цинизм, ведь в течение этого времени мы ни одного аппарата не получили", – заверила Ванат.
По ее словам, в местной больнице есть два аппарата искусственной вентиляции легких.
Одному уже 11 лет. Другой – арендованный из Залещинского района. К ним подключены люди. Есть еще третий пациент, которому очень нужен аппарат, но такой возможности нет,
– пояснила Ирина Ванат.
Активистка рассказала, что ситуация в области только ухудшается, ведь еще вчера аппараты были свободны, а сегодня их уже не хватает.
"У нас нет изменений и я могу сказать, что мы и не надеемся на улучшение. В течение 2 недель власть нас не слышит, чиновники тоже. Мы стучимся во все возможные двери", – сказала женщина.
Она утвердила, что медики Монастыриска не собираются писать заявления на увольнение, как это сделали работники Тернопольской больницы. Однако добавила – если ситуация и дальше не изменится, то уверена, что ситуация станет такой же.
Справка. 29 марта 2020 года стало известно, что из инфекционного отделения одной из больниц Тернополя из-за опасности заболеть COVID-19 уволились 8 врачей. Главный врач пояснил, что зарплата в размере 4 тысячи гривен не мотивирует медиков подвергать себя опасности.
Также активистка сказала, что у них не хватает тестов на выявление COVID-19, а также обычных медикаментов.
До среды у нас еще будут лекарства, жаропонижающие, а дальше – ничего,
– отметила Ванат.
Что известно о вспышке COVID-19 на Тернопольщине?Первый случай инфицирования COVID-19 в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. По словам МВД, в полиции посчитали, что больной священник за неделю контактировал с более чем 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. 25 марта от COVID-19 умер мужчина.
Читайте также
-
Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавирусасегодня , 13:50
-
Максима Степанова назначили министром здравоохранениясегодня , 16:46
-
Во Львове на коронавирус заболела семья, которая вернулась из Австриисегодня , 17:54
-
В Германии значительно увеличилось количество больных коронавирусомсегодня , 11:57
-
Емец обвинил в своей отставке Ульяну Супрунсегодня , 18:02
-
Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенецсегодня , 14:17