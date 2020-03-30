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Мы и не надеемся на улучшение, – активистка из эпицентра вспышки СOVID-19 на Тернопольщине

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Какова ситуация в эпицентре вспышки COVID-19 на Тернопольщине / GALKA.IF

В городе Монастыриска на Тернопольщине продолжается борьба с COVID-19. В области уже зафиксировали 36 случаев заболевания. Однако местные жители и медики заверили, что медикаментов для лечения больных в больницах области очень мало, а также есть только 2 аппарата искусственной вентиляции легких.

Общественная активистка города Монастыриска Ирина Ванат в эфире программы "После всего" на 24 канале заявила, что 5 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые выделило Министерство здравоохранения для больницы в их городе – так и не привезли.

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"На сайте Минздрава мы увидели, что нас обеспечили 5 аппаратами искусственной вентиляции легких. Это цинизм, ведь в течение этого времени мы ни одного аппарата не получили", – заверила Ванат.

По ее словам, в местной больнице есть два аппарата искусственной вентиляции легких.

Одному уже 11 лет. Другой – арендованный из Залещинского района. К ним подключены люди. Есть еще третий пациент, которому очень нужен аппарат, но такой возможности нет,
– пояснила Ирина Ванат.

Активистка рассказала, что ситуация в области только ухудшается, ведь еще вчера аппараты были свободны, а сегодня их уже не хватает.

"У нас нет изменений и я могу сказать, что мы и не надеемся на улучшение. В течение 2 недель власть нас не слышит, чиновники тоже. Мы стучимся во все возможные двери", – сказала женщина.

Она утвердила, что медики Монастыриска не собираются писать заявления на увольнение, как это сделали работники Тернопольской больницы. Однако добавила – если ситуация и дальше не изменится, то уверена, что ситуация станет такой же.

Справка. 29 марта 2020 года стало известно, что из инфекционного отделения одной из больниц Тернополя из-за опасности заболеть COVID-19 уволились 8 врачей. Главный врач пояснил, что зарплата в размере 4 тысячи гривен не мотивирует медиков подвергать себя опасности.

Также активистка сказала, что у них не хватает тестов на выявление COVID-19, а также обычных медикаментов.

До среды у нас еще будут лекарства, жаропонижающие, а дальше – ничего,
– отметила Ванат.

Что известно о вспышке COVID-19 на Тернопольщине?Первый случай инфицирования COVID-19 в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник. По словам МВД, в полиции посчитали, что больной священник за неделю контактировал с более чем 500 людьми. После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. 25 марта от COVID-19 умер мужчина.

коронавірус
Правила,которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Больница Тернополь Лечение
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