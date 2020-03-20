Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных людей, – Кличко о пандемии коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что нельзя знать, сколько на самом деле инфицированных людей живет в стране. Потому он попросил украинцев быть осторожнее.

Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-брифинга.

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Кличко объяснил, что есть люди, которые вообще могут не иметь симптомов болезни, но все равно могут переносить инфекцию.

Не расценивайте эту угрозу как страшную, далекую легенду,

– заявил он.

Также он призвал украинцев заботиться не только о своей безопасности, но и о безопасности окружающих.

Когда есть необходимость выйти в магазин и аптеку, помогите, пожалуйста, одиноким людям, которые живут рядом с вами. Купите им продукты или крайне необходимые лекарства,

​– призвал Кличко.

По состоянию на 19 марта в Украине зафиксировали 26 случаев заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.



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