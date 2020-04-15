На Буковине гимназию превратили в больницу из-за COVID-19: фото, видео

На Буковине из-за нехватки мест для больных коронавирусом перепрофилируют больничные отделения и ищут дополнительные помещения. Поэтому госпиталь развернули в одной из гимназий.

Главный врач Сторожинецкой больницы Александр Войцеховский рассказал: если распространение коронавируса пойдет по итальянскому или испанскому сценариям, его медучреждение просто не выдержит этого.

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"Инфекционное отделение на 7 больных – мы исчерпали. Перепрофилировали дополнительного гинекологическое отделение, лор-отделение и уже перепрофилируем терапевтическое", – пояснил Войцеховский.

Также госпиталь развернули и в гимназии. Парты все вынесли и вместо них поставили кровати. Там лечатся пациенты с другими заболеваниями, которые не имеют подозрения на коронавирус.



Гимназию превратили в больницу / Скриншот с видео



В гимназии находятся люди, не имеющие подозрений на COVID-19 / Скриншот из видео

Александр Войцеховский, главный врач Сторожинецкой ЦРБ “Были обращения на горячую линию – что мы делаем неправильно. Мы это знаем, но это вынужденные меры. Не можем всех держать вместе. И тех, кто имеет COVID-19 и сердечно-сосудистых и неврологических, чтобы не заражать”

В соседнем Глыбоцком районе, который граничит с Румынией, в больницах тоже переполнены палаты. Пугает медиков и то, что местные часто занимаются самолечением и скрывают свое состояние здоровья. Ведь это и является главной причиной стремительного роста новых случаев заражения. Следовательно, впоследствии медики могут просто не справиться с нагрузкой.

Гимназию перепрофилировали в больницу на Буковине: смотрите видео



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